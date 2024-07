Gabon : un protocole d’accord sur l’exploitation durable des forêts signé entre GSEZ et le WWF Gabon

Ecouter l'article

Gabon special economic zone (GSEZ) poursuit ses engagements en matière d’exploitation durable des forêts. C’est de nouveau ce qui ressort de l’accord de collaboration signé le 26 juin dernier avec le bureau local du Fonds mondial pour la nature (WWF). C’est en tout cas ce que révèle l’Hebdomadaire Le Mbandja dans son 764e numéro parti ce 12 juillet 2024.

C’est un accord qui s’inscrit selon le confrère, dans le cadre du « renforcement de la conservation, de la restauration et de la gestion durable des écosystèmes, des unités de gestion forestière, et de la gestion des déchets plastiques dans les zones économiques spéciales ». Il faut dire que ce protocole tient compte à la fois des nécessités économiques, mais aussi des impératifs en termes de préservation de la biodiversité faunique et des besoins des populations vivant proches des exploitations.

GSEZ engagée dans une économie respectueuse de la nature

Les nouveaux standards de développement économiques intègrent les impératifs liés au respect de la biodiversité et aux efforts en matière de climat. Le Gabon, qui s’est depuis 2010 lancé dans un processus de diversification de son économie grâce à un partenariat solide avec GSEZ n’est pas en reste. A cet effet, si le leadership du groupe en matière d’économie verte fait l’unanimité au plan africain, le protocole conclu avec le WWF vient renforcer cette position du Gabon.

En effet, ce document prévoit au plan social « la participation au développement social, économique et organisationnel des parties prenantes impactées par les activités de GSEZ, la prise en compte des mécanismes de sauvegardes sociales et environnementales dans les projets impliquant les communautés », entre autres. Et d’un point de vue environnemental, GSEZ et le WWF Gabon s’associent pour une « surveillance satellitaire des forêts, la contribution à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des plastiques, la conservation et la restauration de la biodiversité etc », a indiqué Le Mbandja.



Il faut dire que GSEZ ne ménage pas ses efforts au plan environnemental. Ainsi, la certification ISO 14064-1 obtenue depuis 2019 et qui fait du groupe la première zone industrielle africaine neutre en carbone témoigne de cette effectivité des systèmes et processus de décarbonation.