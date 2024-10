Gabon : de la nécessité de mettre en place des alternatives aux subventions aux carburants

Ecouter l'article

Avec des dépenses de 66,7 milliards de FCFA pour les subventions aux carburants en 2024, le gouvernement gabonais pourrait envisager des alternatives pour soutenir les populations vulnérables tout en garantissant une gestion plus durable des ressources publiques. Les transferts monétaires ciblés représentent à cet effet, une solution prometteuse. Par exemple, un soutien financier direct de 10 000 FCFA par mois pour les ménages les plus touchés pourrait compenser la hausse des coûts de la vie. D’autant qu’avec le dernier recensement de la population et du logement effectué il y a quelques mois, le fichier des Gabonais est un peu plus complet.

Parallèlement, le Gabon pourrait décider d’investir massivement dans le développement d’infrastructures de transport public. Ce qui tombe bien puisque le gouvernement entend remettre la main sur le secteur des transports urbains. Avec un coût estimé à 200 milliards de FCFA, la mise en place d’un système de bus rapide dans les grandes villes pourrait réduire la dépendance aux voitures individuelles. Une augmentation de 20% de l’utilisation des transports en commun permettrait non seulement de diminuer la consommation de carburant, mais aussi de réduire la congestion urbaine et les émissions de gaz à effet de serre. Un ensemble!

Promouvoir les énergies renouvelables

Un autre axe de développement serait la promotion des énergies renouvelables. Le Gabon possède un potentiel hydroélectrique de 6 000 MW, dont seulement 3 000 MW sont actuellement exploités. Soit la moitié. En investissant dans des projets d’énergie renouvelable, le gouvernement pourrait réduire sa dépendance aux importations de carburant, qui représentent environ 200 milliards de FCFA par an, et améliorer la résilience énergétique du pays. Cela pourrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives économiques et créer jusqu’à 10 000 emplois dans les secteurs émergents.

Encourager la mobilité durable est également crucial. En soutenant les infrastructures pour les véhicules électriques, comme des stations de recharge, le Gabon pourrait faciliter la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement. Avec seulement 1 000 véhicules électriques actuellement en circulation, des incitations fiscales pour leur achat pourraient encourager plus de citoyens à adopter ces technologies, contribuant ainsi à la réduction de la consommation de carburant.

Une combinaison de ces stratégies pourrait répondre aux préoccupations budgétaires tout en promouvant un développement durable à long terme. En remplaçant les subventions aux carburants par des mesures plus ciblées et innovantes, le Gabon pourrait améliorer la qualité de vie de sa population tout en préservant ses ressources naturelles pour les générations futures. Cette approche pourrait également devenir un modèle pour d’autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Il existe donc de véritables alternatives à ces coûteuses subventions aux carburants. Des solutions à long terme.