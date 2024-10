Woleu-Ntem : Les dignitaires s’unissent pour le développement de leur province

Ecouter l'article

Le samedi 5 octobre 2024, Oyem a été le théâtre d’une rencontre marquante réunissant plusieurs dignitaires et personnalités politiques de la province du Woleu-Ntem. Cette rencontre visait à renforcer les liens entre les fils et filles de la province, tout en rendant hommage aux contributions des aînés. L’appel à l’unité a été partagé par l’ensemble des participants, qui ont exprimé leur volonté de mettre de côté les différends passés pour œuvrer ensemble au développement de leur région.

Au cours de cette rencontre, Chen Sylvestre Mezui M’Obiang, haut cadre de la province a rappelé l’importance de l’unité pour le développement durable de la province. Selon lui, les initiatives économiques et sociales ne peuvent aboutir que si tous les acteurs locaux marchent main dans la main, mettant de côté les divisions. Cette vision collective s’articule autour d’un même objectif : faire progresser la province du Woleu-Ntem, en mobilisant toutes les forces vives et en s’appuyant sur une dynamique de collaboration.

En présence de nombreux pairs et autres figures influentes de la région, Mezui M’Obiang a également réaffirmé son attachement aux valeurs prônées par les autorités gabonaises de la Transition. Pour lui, ces valeurs doivent servir de socle à l’unité régionale et guider les actions de développement à venir. Il a insisté sur la nécessité de suivre ces principes pour construire une société inclusive et prospère, à l’image des aspirations du Gabon sous la Transition.

Cette rencontre a marqué un tournant symbolique pour la province du Woleu-Ntem, avec l’espoir que cette démarche collective favorisera une nouvelle ère de collaboration. Chen Sylvestre Mezui M’Obiang et ses pairs espèrent que cette dynamique de réconciliation servira d’exemple pour les générations futures, tout en contribuant à l’essor économique et social de la région.