Gabon : bientôt la nomination d’un directeur national permanent de l’USAID

Lors de l’audience accordée par le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima le 14 février dernier, à son ambassadrice au Gabon, Vernelle Trim FitzPatrick, les Etats-Unis s’étaient dit favorables à accompagner la transition, poursuivre et renforcer la collaboration avec Libreville et ce dans plusieurs secteurs. Un engagement en voit de concrétisation puisqu’à la faveur de l’entrevue entre le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, la partie américaine a annoncé la nomination en 2025 d’un directeur national permanent de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Gabon.

C’est en marge de sa participation à l’Assemblée générale des Nations-Unies, que le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à Washington où il a eu un tête-à-tête le 1er octobre avec le chef de la diplomatie américaine. Si les questions politiques et de défense ont longuement été évoquées, la question économique n’est pas restée en marge, avec en ligne de mire le renouvellement des engagements financiers de la première puissance du monde vis-à-vis du Gabon.

L’USAID engagé aux côtés du Gabon depuis le début de la Transition

Il faut dire que depuis la prise du pouvoir par les militaires, les États-Unis, via leurs agences régionales, ont multiplié les missions à Libreville afin d’évaluer les avancées de la Transition annoncée par les militaires, et surtout mesurer leur volonté de recouvrer au plus tôt l’ordre constitutionnel. C’est suivant ces avancées qu’Antony Blinken a indiqué que son pays poursuivra une coopération accrue avec le Gabon.

Ainsi, en plus des 2 millions de dollars supplémentaires annoncés au profit de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), qui devraient permettre d’apporter une réponse au conflit entre les les humains et les pachydermes, Antony Blinken a annoncé que l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), à l’initiative du Programme régionale pour l’environnement en Afrique centrale (CARPE), nommera « un directeur national à plein temps à Libreville en 2025.