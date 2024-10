Elim/Can 2025 : Le Gabon tenu en échec (0-0) par le Lesotho à Franceville !

Follow on X

Les crocodiles du Lesotho ont réussi à contraindre Les Panthères au match nul (0-0), données pourtant favorites sur le papier. Sans son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon n’a pas pu concrétiser sa domination. Faute à une attaque trop tendre et un système de jeu en cafouillage.

Si l’historique des rencontres les donnait largement favori dans cette troisième journée des éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tiendra au Maroc, le résultat a été des plus difficiles pour les poulains de Thierry Mouyouma. Avec un Denis Bouanga peu inspiré symbole de l’impuissance offensive, les Panthères ont été édentées.

Des Panthères transformées en chats !

Les Panthères du Gabon ont raté l’occasion de recoller à la tête du peloton dans ce groupe B des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2025. Face aux crocodiles du Lesotho, les Panthères du Gabon ont répété les erreurs commises contre les Mourabitounes de la Mauritanie lors dea dernière campagne qualificative. Modeste mais soudée, l’adversaire a donné une leçon de tactique.

Discipliné et prompt à défendre groupé, le Lesotho a fait douter Thierry Mouyouma qui a essayé de jouer son va-tout en misant sur une équipe ultra offensive en seconde période. Junior Effaghe et David Sambissa n’ont pas suffi pour inverser la donne. Le technicien gabonais et ses poulains ont simplement été tenus en échec par une équipe qui a fait une lecture sérieuse de leur adversaire.

Absent lors de cette expédition, Pierre-Emerick Aubameyang aura clairement manqué à l’équipe. Le meilleur buteur de l’équipe nationale du Gabon de football masculine qui ne sera pas de la partie à Durban doit s’en mordre les doigts. Avec 1 seul point au compteur qui n’arrange pas le Gabon. Le Maroc pourrait creuser l’écart demain contre la République centrafricaine.