Pétrole : le Gabon 1er fournisseur d’Israël malgré la position de l’UA

Follow on X

Ecouter l'article

Selon le rapport de l’ONG Oil Change International, le Gabon se positionne comme le premier fournisseur de pétrole brut d’Israël. Avec une part de 22 % des importations de l’État hébreu, en dépit des critiques et des condamnations émises par l’Union africaine concernant les actions d’Israël à Gaza, notre pays participe étrangement à l’effort de guerre contre les convictions affichées du Gen. Oligui Nguema à la tribune de l’ONU.

C’est une situation qui soulève des interrogations sur le rôle du Gabon dans l’effort de guerre israélien, surtout dans le contexte des récentes violences qui ont fait des dizaines de milliers de victimes à Gaza. Car le rapport de l’ONG Oil Change International souligne que 37 % du pétrole brut importé par Israël est fourni par les États africains. Le Gabon à 22 % des besoins de l’État hébreu, le Nigeria à 9 % et la République du Congo à 6 %. Une attitude dénoncée par l’hebdomadaire sud-africain « The Continent » qui relève un paradoxe gênant.

Une position ambivalente et dangereuse !

Alors que l’Union africaine a exprimé son opposition à la situation humanitaire à Gaza, le Gabon continue de maintenir cet approvisionnement stratégique. Ce qui est perçu par certains experts comme une approbation tacite des actions militaires israéliennes. Irene Pietropaoli, chercheuse à l’Institut britannique de droit international et comparée, souligne que les États et entreprises « contribuent de façon déterminante aux violations du droit international humanitaire et aux actes génocidaires commis contre les Palestiniens à Gaza ».

Malgré les appels au cessez-le-feu du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, le flux de pétrole brut vers Tel-Aviv demeure une réalité inquiétante qui semble contredire les déclarations officielles du Gabon et des autres pays africains. Cette dichotomie entre les engagements politiques du Gabon et ses actions économiques pose des questions sur les priorités du pays et son rôle dans la crise actuelle au Moyen-Orient. Notons qu’Israël a besoin de ces ressources pour soutenir ses opérations militaires. L’en priver serait un acte fort de la part de l’Afrique.