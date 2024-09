Gabon : 800 logements au profit des militaires

Ecouter l'article

Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de l’amélioration des conditions des Forces de défense et de sécurité (FDS) une priorité. Dans cet élan de dynamisme nouveau D’après le bilan de la première année de Transition, le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) a initié la construction de 800 logements au profit des militaires, une initiative qui vise à renforcer leur bien-être pour un meilleur engagement

C’est lors d’un point de presse tenu le 31 août 2024 que le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, ministre chargé des missions à la présidence et porte-parole du CTRI, a fait le point sur les 12 premiers mois de la Transition. Parmi les mesures phares visant à améliorer les conditions de vie des FDS, la construction de logements figure en tête. Ce programme d’envergure s’inscrit dans une volonté de restaurer la dignité des militaires, tout en réconciliant les forces armées avec la population.

800 logements pour les militaires

Le projet a déjà porté ses premiers fruits, avec la livraison de 125 unités constituées de 3 chambres et de toutes les commodités dans la zone d’Akanda, une commune au nord de Libreville. Ces logements permettent d’offrir aux militaires et à leurs familles un cadre de vie stable et décent. Toute chose qui devrait améliorer leur productivité.

Le programme global de 800 logements vise à répondre aux besoins de logement des militaires, en leur offrant des infrastructures modernes et adaptées. Ce geste s’inscrit dans une politique plus large de réhabilitation et de reconnaissance des forces armées, qui ont contribué de manière significative au renversement du régime Bongo-PDG le 30 août 2023 et continue d’œuvrer sous le régime de transition.

Au cours de cette première année de Transition, les FDS ont bénéficié de nombreuses autres initiatives. Ils ont notamment reçu des équipements logistiques et tactiques. Il s’agit notamment d’un lot de 149 véhicules tactiques, blindés, ambulances et de transport de troupes, 1000 menottes,1000 matraques et 2 hélicoptères, destinés principalement aux postes frontières sur l’ensemble du territoire national et réparti dans les différents services des FDS. 8 de leurs structures ont été réhabilités sans compter qu’ils disposent désormais d’une mutuelle.