Gabon : 8 structures des FDS réhabilitées par le CTRI en 1 an

Lors d’un point de presse tenu le 31 août 2024 , le ministre chargé des missions à la présidence, porte-parole du Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI), le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a dressé le bilan de la première année de Transition. Il en ressort que pendant les 12 premiers mois de la Transition 8 structures des Forces de défenses et de sécurité ont été réhabilitées et ce dans plusieurs provinces. Toute chose qui contribue à l’amélioration des conditions de travail de ces agents.

Dès son arrivée au pouvoir, le CTRI s’est engagé à redorer l’image des Forces de défenses et de sécurité (FDS). Cette noble ambition s’est illustrée par l’équipement des différents corps qui les composent mais également par l’amélioration des infrastructures. Une cure de jouvence qui a permis de moderniser ces services au grand bonheur des militaires.

Modernisation des infrastructures pour une plus gr ande efficacité

Au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la Libération, le CTRI a dressé le bilan de au terme de la 1ère année de la Transition, amorcée au sortir du 30 août 2023. Sous les directives du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les Forces de défense et de sécurité ont bénéficié de plusieurs réalisations. En un an , 8 structures ont été réhabilitées.

Parmi celles-ci, 6 ont été entièrement rénovées. Il s’agit des dortoirs et du réfectoire de l’Etat major des Forces de polices d’intervention (Fopi), des dortoirs et du réfectoire de l’Unité spéciale d’intervention à la Sorbonne, de la direction de la Sécurité publique à Nkembo, du Commissariat d’Isaac à Lambaréné, du Commissariat de Mouila, et de l’Ecole des sous-officiers de Police à Tchibanga. Quant au Camp de police Akinodjogoni de Libreville et aux dortoirs de l’École nationale de police d’Owendo, ils n’ont été réhabilités qu’à 5%.

En marge de ces rénovations, le CTRI à d’autres projets pour les FDS. En effet, les militaires au pouvoir prévoient de construire des commissariats de police à Lastourville, Moanda et Boué ainsi qu’une extension de l’Ecole des sous-officiers de police de Tchibanga. Une amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité qui vise à accroître leur efficacité opérationnelle.

Cette modernisation a été saluée par les militaires, qui voient dans ces efforts un engagement concret à améliorer leur quotidien, tout en renforçant leur capacité à assurer la sécurité nationale.