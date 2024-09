Gabon : les résultats des concours d’entrée à l’EPCA et l’ENA enfin disponibles

Ecouter l'article

Le ministère de la Fonction publique a mis fin à une longue attente en publiant, les 7 et 8 septembre derniers, les résultats tant attendus des concours d’entrée à l’École de préparation aux carrières administratives (EPCA) et à l’École nationale d’administration (ENA). Après plusieurs mois de suspens, environ 20 000 gabonais connaissent désormais leur sort.

Ces concours, initialement programmés bien plus tôt, se sont finalement tenus les 4 et 5 mai pour l’EPCA et du 09 au 11 août pour l’ENA. Face aux reports successifs et au chaos lors du dépôt des dossiers, cette organisation a fait couler encre et salive. Le processus a été d’autant plus scruté qu’il s’agissait des premiers concours d’envergure après le dégel des recrutements dans la Fonction publique.

Une augmentation des admis à l’arrivée

Le 7 septembre, la liste définitive des admis à l’EPCA a été publiée, apportant soulagement pour les candidats retenus et déception pour ceux recalés. Le lendemain, le 8 septembre, c’est la liste des admissibles à l’ENA qui a été rendue publique toujours sur la page officielle du ministère de la Fonction publique, annonçant ainsi une nouvelle étape pour les candidats encore en lice qui devront soumettre à l’épreuve orale.

Environ 20 000 candidats ont concouru pour une place à l’EPCA ou à l’ENA soit 12 430 externes et 2584 internes à l’EPCA et près de 4000 à l’ENA. Un chiffre qui témoigne de la mobilisation massive des gabonais face à ces opportunités d’intégration dans la Fonction publique dans un pays où le chômage des jeunes avoisine les 40%. Face à cette affluence, une augmentation de la capacité d’accueil a été décidée sous instruction du président de la Transition. Ainsi, pour l’EPCA, le nombre d’admis a presque doublé, passant de 470 à 900 places, répondant ainsi à la demande croissante des aspirants à une carrière administrative.

Ces concours, bien que marqués par des difficultés organisationnelles, représentent un enjeu majeur pour les Gabonais en quête de stabilité professionnelle dans la fonction publique. Toutefois, les résultats sont déjà fortement contestés. Nous y reviendrons!