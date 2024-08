Gabon : le Gén. Oligui Nguema dote les FDS d’équipement logistique et tactique

Ecouter l'article

Ce mercredi 07 août 2024, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema a procédé au Camp Capitaine Charles Ntchoréré, à la remise d’un important équipement logistique et tactique aux Forces de défense et de sécurité. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des hommes en armes.

C’est en présence du premier ministre de Transition Raymond Ndong Sima, de certains membres du gouvernement et de l’ensemble des chefs de corps que s’est déroulée cette cérémonie. Celle-ci fait suite à la rencontre solennelle entre le Chef de l’État et les Forces de Défense et de Sécurité le 4 novembre 2023 à la Base aérienne 01 au cours de laquelle il avait réaffirmé la nécessité de doter ces dernières d’outils et de matériels adaptés afin de garantir la souveraineté du pays.

Des équipements logistique et tactique pour les FDS

Ainsi, cette dotation est composée entre autres d’un lot de 149 véhicules tactiques, blindés, ambulances et de transport de troupes, 1000 menottes,1000 matraques et 2 hélicoptères, destinés principalement aux postes frontières sur l’ensemble du territoire national et réparti dans les différents services des FDS. « Il convient de noter que ce renforcement de matériel logistique s’étend également sur les différentes casernes des sapeurs-pompiers récemment réhabilitées et construites dans les capitales provinciales avec une dotation en ambulances et camions pompiers », indique le communiqué de la présidence de la République.

Il faut souligner que cette cérémonie a été ponctué tour à tour par les honneurs militaires et la revue des troupes par le Chef de L’Etat, l’exécution du rituel de l’arme blindée et cavalerie, la prière et le baptême des engins par l’aumônier de la Garde Républicaine et les membres du CTRI. Des décorations ont été également remises aux personnalités civiles dans l’ordre de la panthère noire et des personnalités militaires de la médaille de reconnaissance des Forces de Police Nationale.