Gabon : 125 logements offerts au personnel de la Garde Républicaine

Depuis l’arrivée des militaires au pouvoir, l’amélioration des conditions de vie des hommes en armes est en constante évolution. La preuve, le 08 août dernier, le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la remise d’une cité destiné aux agents de la Garde Républicaine (GR). La cité est composée de 125 logements

C’est au quartier Va Ayong dans la commune d’Akanda que le président de la transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l’inauguration de la cité résidentielle Colonel Eugène Mboungou composée de 125 maisons. Une initiative du numéro 1 gabonais qui vise à loger les personnels de la Garde Républicaine (GR) dans de bonnes conditions. Une inauguration à laquelle prenait part la ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Brigitte Onkanowa.

125 maisons pour les agents de la GR

Ainsi les logements sont composés de trois chambres et de toutes les commodités nécessaires pour garantir un bon cadre de vie. Par ailleurs, Brigitte Onkanowa n’a pas manqué de rappeler aux bénéficiaires l’importance de cette initiative. « Ce site est le témoin d’un projet inclusif destiné à s’étendre sur l’ensemble des forces de défense et de sécurité. Il est de ma responsabilité de vous faire noter que la vie en cité obéit à un règlement des emprises et casernes militaires, avec un pôle position, l’observation permanente de la discipline militaire, du respect des uns et des autres » a-t-elle martelé.



Après la remise des clés aux nouveaux propriétaires, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué également la visite de l’espace commerciale réservé aux épouses des personnels de la GR. Rappelons qu’avant cette inauguration, le 07 août dernier, le Chef de l’Etat avait procédé à la remise d’un important équipement logistique et tactique aux Forces de défense et de sécurité qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des hommes en armes.