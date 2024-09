Gabon : 8 nouvelles antennes du Samu social implantées en 8 mois 

Ecouter l'article

Le mardi 03 septembre 2024, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a rendu public son rapport d’activité sous la coupole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Dressant le bilan des réalisations allant du 30 août 2023 au 30 août 2024, il en ressort que 8 nouveaux sièges ont été inaugurés dans l’hinterland en seulement 8 mois. Toute chose qui démontre l’abnégation du Coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yaba d’apporter la santé strictement gratuite aux populations défavorisées.

Depuis 7 ans d’existence, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais dirigé par le Dr. Wenceslas Yaba tient à accomplir un objectif à savoir satisfaire le plus grand nombre des compatriotes en difficulté afin que ces derniers aient accès aux soins de santé de qualité. Preuve de cela, l’expansion des antennes du Samu Social à dont 8 nouvelles structures qui se sont ajoutées sous le CTRI au 6 existant. Ce qui porte les antennes du Samu social gabonais à un total de 14 à travers le territoire national.

8 nouvelles antennes du Samu social inaugurées en 8 mois sous le CTRI

Selon le rapport d’activité dont copie est parvenue à Gabon Media Time, les 8 nouvelles structures implantées et inaugurées durant la transition sont réparties ainsi qu’il suit : « Un siège à Lambaréné sis au quartier Atongowanga inauguré le 12 octobre 2023, à Tchibanga sis au quartier Lycée Alexandre Samba inauguré le 18 octobre 2023. Un Samu social à Makokou inauguré le 04 décembre 2023,à Port-Gentil, un autre inauguré le 08 juin 2024 au quartier Montagne sainte à Ndendé. Les villes de Ngouoni, Nkoum Yengui sont les deux derniers sièges qui ont été inaugurés respectivement les 22 et 29 août 2024, ajoutés à celui de Lébamba qui est déjà fin prêt » indique le rapport du Samu social.



Des réalisations à féliciter tant cet outil social contribue à l’amélioration de la couverture sanitaire et ce de manière gratuite. Car il est important de souligner que toutes les interventions au Samu social gabonais sont strictement gratuites. En outre, ledit rapport des activités indique que 5700 opérations de la Cataracte ont été réalisées en 7 ans et ce de manière gratuite, et 1 788 000 Gabonais ont été pris en charge par le Samu social à travers des services divers, toute chose qui a permis à l’Etat gabonais 142, 73 milliards de FCFA de 2017 à 2024. Des exploits à féliciter et à encourager qui cadre véritablement avec la vision du Chef de l’Etat qui souhaite redonner la dignité à chaque gabonais peu importe sa situation géographique sur le pays.