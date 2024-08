Gabon : Lebamba dotée d’un siège du Samu social

Ecouter l'article

Le Service d’aide médical d’urgence (Samu) social créé en 2017 par le Coordinateur général Wenceslas Yaba ne cesse de s’étendre à travers le pays. La preuve, après l’implantation d’un siège à Ndendé en juin dernier, c’est désormais au tour de la ville de Lebamba d’espérer assister à l’ouverture du Samu social des 3 Louetsi. Et ce dans l’optique de venir en aide aux populations vivant dans les coins reculés.

À l’heure où les autorités de la transition ambitionnent d’augmenter et d’améliorer la couverture sanitaire du pays, le Samu social gabonais s’arrimant avec la vision du Chef de l’Etat le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ne ménage aucun effort pour apporter sa pierre à l’édifice. En effet, après la ville de Ndendé c’est dans la ville de Lébamba dans la province de la Ngounié que le Service d’aide médical d’urgence (Samu) social prévoit l’implantation d’un siège afin de où les populations de Lebamba, Mbigou et Malinga auront la possibilité de recevoir des soins de santé 24 heures sur 24 et ce de manière gratuite.

Bientôt un Samu social des 3 Louetsi

Cette implantation à venir viendra soulager les populations qui y résident, qui ont toujours déplorer le fait d’être oubliées par le gouvernement et qui n’ont de cesse lancer des cris de détresse. Ces dernières pourront bénéficier du concept de la santé strictement gratuite de proximité, des actions humanitaires d’urgence où cours desquels plusieurs compatriotes sont pris en charge en médecine générale, chirurgie, cardiologie, infectiologie, pédiatrie, ophtalmologie, dentisterie et ORL entre autres.

Il est important de souligner que ces actions sont soutenues par le Président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui a permis « l’implémentation de 6 Samu sociaux en 11 mois dans lesquels 324000 patients ont été pris en charge en 07 mois » a précisé le Coordinateur du Samu social, le Dr. Wenceslas Yaba. Gageons que cette initiative permettra également que le gouvernement se penche sur l’état de la route dans cette partie du pays qui rend amer la vie des populations des 3 Louetsi.