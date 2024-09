Gabon : plus de 500 kits scolaires offerts à des enfants défavorisés par la Fondation Dorcas

Ecouter l'article

La Fondation Dorcas, présidée par Anouchka Oligui Nguema, a marqué la rentrée scolaire par un acte de générosité en distribuant ce samedi 14 septembre plus de 500 kits scolaires aux enfants défavorisés. Cette initiative vise à soutenir les élèves issus de centres d’accueil ainsi que les familles en situation de précarité, à un moment où les coûts de la rentrée représentent souvent un fardeau pour de nombreux parents.

Le travail de terrain réalisé par les bénévoles de la Fondation a permis de recenser les familles les plus démunies dans différents quartiers, afin de s’assurer que cette aide parvienne aux enfants les plus vulnérables. Les kits, composés de sacs à dos, de rames de papier, de gourdes, et d’autres fournitures essentielles, ont été distribués à des élèves allant du pré-primaire jusqu’à la classe de 3ème. Ce geste symbolique s’inscrit dans la vision de l’épouse du chef de l’État, consciente des défis auxquels les parents font face à chaque rentrée scolaire. En offrant ce soutien matériel, la Fondation Dorcas réaffirme son engagement en faveur de l’éducation pour tous.

Des kits scolaires pour des élèves en difficulté

La cérémonie de remise des kits scolaires a débuté par des mots de reconnaissance des responsables des centres d’accueil envers la Fondation Dorcas. Dans son discours, Anouchka Oligui Nguema a réaffirmé son engagement à soutenir les enfants et les personnes en difficulté, tout en soulignant l’importance de l’éducation dans la construction d’un avenir meilleur.

Une prière a également été prononcée, confiant la réussite des enfants à Dieu pour cette nouvelle année scolaire. La présidente de la Fondation a ensuite procédé à l’ouverture symbolique du marché de la rentrée scolaire et a remis en personne les kits aux jeunes bénéficiaires. Grâce à cette initiative, plus de 500 enfants, souvent marginalisés ou en situation de grande précarité, pourront aborder cette rentrée scolaire avec davantage de sérénité.

Les parents, visiblement soulagés par cette aide précieuse, ont exprimé leur gratitude à l’égard de la Fondation Dorcas, saluant cette action qui redonne espoir à de nombreuses familles. Pour la Fondation, cet acte s’inscrit dans une vision plus large, celle de favoriser l’inclusion sociale en venant en aide aux enfants et aux personnes les plus vulnérables.

Des actions durables en faveur des plus vulnérables

En plus de l’initiative récente qui a permis la distribution de plus de 500 kits scolaires à des enfants défavorisés, la fondation mène plusieurs autres actions visant à améliorer la qualité de vie de ces populations. Par exemple, la Fondation s’est investie dans la réhabilitation de pavillons dédiés aux femmes au Centre national de santé mentale de Melen, une initiative qui souligne son engagement envers la santé mentale, en particulier celle des femmes. Ce geste marque une continuité dans ses efforts pour soutenir des causes négligées, comme la santé mentale et l’éducation.

Ces initiatives s’inscrivent dans une logique de durabilité. La Fondation Dorcas mène des actions régulières visant à réduire la précarité à travers l’éducation et la santé, deux piliers essentiels pour un développement à long terme. Grâce à un travail de terrain efficace et à des dons continus, elle impacte positivement les communautés défavorisées. De plus, le partenariat avec le ministère des Affaires sociales renforce ses actions, en assurant un soutien institutionnel pour promouvoir l’inclusion sociale et améliorer les conditions de vie des plus vulnérables au Gabon.