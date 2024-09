Gabon : 5 ans d’emprisonnement en cas de vente en ligne de produits illicites

Ecouter l'article

Dans un environnement numérique de plus en plus dynamique, il est à constater avec étonnement que des individus s’activent à écouler des marchandises prohibées via des médias sociaux. L’ampleur de la pratique a conduit le législateur gabonais à prévoir des sanctions allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement assortis de 10 millions d’amende contre les auteurs.

De nos jours, il n’est plus rare de solliciter les plateformes de vente en ligne pour ce qui est des vêtements, accessoires voire nourritures en l’occurrence des fast food. Seulement, la vente en ligne ne se résume plus qu’aux produits autorisés. Il est à déplorer que voyant l’expansion du E-commerce, des marchands d’articles interdits s’y lancent avec une part de marché grandissante. Des crèmes éclaircissantes sans quitus de l’Aganor aux drogues, tout y passe.

La vente en ligne limitée aux produits licites

L’espace virtuel connecté, que sont les réseaux sociaux, s’est au fil du temps transformé en réceptacle de tous les types de vices. Au-delà des aberrations comportementales dénoncées par des individus et réprimées par la loi en l’occurrence les menaces et les discours, il y a l’apparition des produits de cosmétiques pourtant interdits à la vente, qui sont proposés aux internautes. À cela se greffent les drogues tels le cannabis et autres substances addictives.

À cet effet, Dimitris Avramopoulos, commissaire européen à la migration, aux affaires intérieures et à la citoyenneté, révèle que « le marché illicite évolue et nos moyens de lutte doivent évoluer de la même manière. ». Dans cette logique protectrice, le législateur gabonais en l’article 69 de la loi sur la cybercriminalité, a prévu que « quiconque propose ou met à disposition par voie électronique tout produit ou substance illicite » est puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 10 millions FCFA. Le ton est d’ores et déjà donné !