Gabon : 3 monuments à protéger en cas de guerre

Le ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand a, le vendredi 20 septembre 2024, procédé au dévoilement du bouclier bleu sur trois sites retenus comme bien culturel à protéger en cas de conflit armé, de catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Il s’agit de la mission Sainte-Marie, le Mémorial Léon Mba et le Musée National des Arts, Rites et Traditions de Libreville. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, par le Gabon, de la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit en tout genre.

C’était en présence du représentant résident de l’Unesco au Gabon, Eric Voli Bi, et des représentants des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Défense que cette cérémonie a eu lieu. Ladite cérémonie intervient au terme d’un atelier national qui s’est tenu à partir du lundi 16 septembre 2024. Objectif principal la compréhension des enjeux concernant la protection des biens culturels gabonais. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, par le Gabon, de la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Sainte-Marie, le Mémorial Léon Mba et le Musée National des Arts, Rites et Traditions

Selon le Dr André Jacques Augand, le choix de ces différents sites culturels n’est pas fortuit. «Nous avons fait simplement ce choix parce que nous avons des édifices qui faille protéger en cas de conflit armé. Et si jamais un jour quelque chose que je ne souhaite pas il y ait des conflits dans notre pays, ces boucliers devraient faire en sorte que, quel que soit le camp où se passera ce conflit que ces édifices soient protégés » a–t-il déclaré.

Eric Voli Bi a pour sa part souligné l’importance de cet acte. « Cette initiative pour l’Unesco, de la part du Gabon, est très importante parce que le Gabon est un pays en paix depuis plusieurs années. Certains pays ne réfléchissent pas à mettre en place une stratégie de protection des biens culturels en cas de conflit armé. ». Pour ce dernier, le fait que les autorités gabonaises aient sollicité l’Unesco pour organiser cet atelier sous régional détermine le leadership du Gabon. Il faut noter qu’au terme dudit atelier, le Gabon accueillera, dans les prochaines semaines, un atelier sous-régional concernant l’Afrique centrale sur la protection des biens culturels en période de conflit armé.