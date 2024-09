Gabon : le ministère de la Santé et la Croix rouge en guerre contre l’épidémie de Mpox

Ecouter l'article

Bien que peu médiatisée, l’épidémie de Mpox est belle et bien réelle. Conscients de cet état de fait et de ses potentielles conséquences désastreuses, la Croix rouge et le ministère de la Santé ont procédé le 20 septembre 2024, au lancement de la campagne de lutte et de riposte contre la variole du singe. Une initiative prise dans le but de sensibiliser davantage les populations à adopter les bons gestes.

Le Gabon porte à ce jour à 2, le nombre de cas de personnes atteintes par la Variole du singe, qui sévit dans les pays voisins et dont le remède n’est, pour l’heure, pas trouvé. En vue de contenir ladite épidémie, le ministère de la Santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou et l’organisation humanitaire qu’est la Croix rouge représentée par sa présidente Véronique Tsakoura ont décidé d’unir leurs efforts pour lutter contre le Mpox.

La Croix rouge un soutien pour le ministère de la Santé dans la lutte contre le Mpox

Il faut dire que le Pr. Adrien Mougougou conscient de la situation et de la dangerosité de l’épidémie du Mpox, avait décidé de passer à la vitesse supérieure en activant « une alerte de vigilance orange ». Une initiative qui a permis à ce jour de détecter les 2 cas. Face à la solidarité montrée par la Croix rouge gabonaise, le membre du gouvernement n’a pas manqué d’exprimer toute sa reconnaissance. « Je salue l’initiative prise par la croix rouge en décidant d’aller en guerre contre l’épidémie de Mpox car elle représente un défi sérieux pour notre système de santé. C’est pourquoi il est impératif que nous agissions de manière consciente, en nous mobilisant et en protégeant notre population » a déclaré le Pr.Adrien Mougougou.



La protection et la préservation de la santé des Gabonais étant le cheval de bataille du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la présidente de la Croix rouge gabonaise, Véronique Tsekoura a invité à la mobilisation de tous pour le bien-être des compatriotes. De ce fait, la campagne de lutte et de riposte contre la variole du singe est prévue s’étendre sur tout le territoire national. Pour rappel, la variole du singe est une maladie rare et peu connue qui se transmet de l’animal à l’Homme.