France : le Gen Oligui Nguema attendu aux commémorations des combats d’Airaines ce 02 juin

Ecouter l'article

En visite de travail en France depuis le 28 mai 2024, le président de la Transition gabonaise, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu le dimanche 02 juin prochain, à Airaines, une commune située dans le département de la Somme en Hauts-de-France. Le chef de l’État gabonais participera au 84ème anniversaire des combats d’Airaines, une bataille historique au cours de laquelle le capitaine Charles N’Tchoréré a perdu la vie.

Pour son premier déplacement officiel en France depuis le coup d’Etat du 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema a un agenda particulièrement chargé. En effet, en marge de sa participation au Forum économique Gabon-France et de sa rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la Transition se rendra à Airaines où il participera aux commémorations des combats de la Somme et d’Airaines.

Le Président de la Transition à Airaines dimanche prochain

Depuis plusieurs années, l’ambassade du Gabon en France participe à la commémoration des combats de la Somme de mai à juin 1940 et de la bataille d’Airaines des 5, 6 et 7 juin 1940. Cette année, le pays ne dérogera pas à la règle, le président de la Transition lui-même se rendant à Airaines pour prendre part aux commémorations.

La visite à Airaines fait suite à un événement marquant survenu le 23 février 2024. À cette date, le maire d’Airaines, Albert Noblesse, et le délégué spécial de Libreville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo, ont signé un pacte d’amitié et de coopération. Ce pacte vise à renforcer les liens entre les deux villes et à promouvoir une coopération mutuelle. En conséquence, le président de la Transition a été invité à participer aux commémorations des combats d’Airaines, une invitation qu’il a acceptée avec gratitude.

Pour rappel, le capitaine Charles N’Tchoréré, commandant de la 7ème compagnie du 53e RICMS, est une figure héroïque de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir quitté un poste commercial au Cameroun, il rejoint le front en 1916. Le 7 juin 1940, retranché dans le village d’Airaines, il est fait prisonnier avec sa compagnie après de rudes combats. Refusant de renoncer à son statut d’officier français, il est abattu d’un coup de pistolet. Pour son héroïsme, il est cité à titre posthume à l’ordre de la division en octobre 1940 et à l’ordre du corps d’armée en août 1954, recevant la Croix de guerre avec étoile de vermeil.