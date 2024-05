France : la rencontre entre Emmanuel Macron et le Gén. Oligui Nguema prévue vendredi

Ecouter l'article

Ce sera l’une des journées les plus importantes du séjour hexagonal du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, le numéro 1 gabonais rencontra le président français à l’Elysée ce vendredi 1er juin 2024. Un tête-à-tête particulièrement attendu puisque les deux hommes auront à cœur de parler des avancées de la Transition au Gabon.

Pour son premier déplacement officiel en France depuis le coup d’Etat du 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema a un agenda particulièrement chargé. En effet, entre participation aux Travaux du Forum Gabon – France, qui vise à renforcer les investissements français au Gabon, rencontre avec la diaspora et tête-à-tête avec Emmanuel Macron, le chef de la Transition gabonaise devra 5 jours durant s’atteler à redynamiser l’axe Libreville – Paris.

La transition au Gabon au menu de la rencontre de l’Elysée

C’est le principal sujet qui devrait alimenter les discussions lors de la rencontre entre le général Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron. En effet, à l’instar du plaidoyer de la CEEAC auprès de l’Union africaine en vue d’une réintégration du Gabon, suivi de la remise du rapport du dialogue national inclusif, qui témoigne de la volonté des militaires de tenir leurs engagements, Brice Clotaire Oligui Nguema devrait pouvoir réitérer ces gages de bonne volonté au partenaire français. Ainsi, cette rencontre devrait logiquement s’inscrire dans la continuité de celle qui a eu lieu en décembre dernier à Dubaï.

En outre, au programme du chef de la transition avant la journée du vendredi, est également inscrite une rencontre avec la diaspora gabonaise de France. Un rituel à chacun des déplacements de Brice Clotaire Oligui Nguema à l’étranger mais qui cette fois revêt un caractère particulier. En effet, la diaspora gabonaise de France a été l’une des plus revendicatives face au régime d’Ali Bongo Ondimba et est restée particulièrement mobilisée durant tout le second septennat de ce dernier. Si dès l’arrivée des militaires au pouvoir les compatriotes de France ont été parmi les premiers à avoir reçu les gages de bonne intention, cette première rencontre en terre française devrait officiellement sceller une réconciliation entre la diaspora de France et les institutions du pays.