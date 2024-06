Gabon : la Turquie prête à soutenir le développement des secteurs hydraulique et énergétique

Ecouter l'article

Dans une démarche visant à renforcer les relations bilatérales et à soutenir le développement des secteurs hydrauliques et énergétiques au Gabon, Can Incesu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Gabon, a été reçu en audience par le ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques,Jeannot Kalima. Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur la coopération dans le domaine hydroélectrique.

Forte de son expérience avérée dans les secteurs hydrauliques et énergétiques, notamment dans le transport de lignes électriques, la Turquie est disposée à accompagner le Gabon dans la réalisation de projets structurants. Le pays est particulièrement intéressé par le secteur de l’eau et de l’électricité.

La Turquie en appui au secteur de l’eau et de l’électricité

L’un des points clés de cette rencontre a été la discussion autour d’un mémorandum d’entente entre le Gabon et la Turquie. Ce document, en attente de signature à l’ambassade de Turquie, ouvrira la voie à une collaboration plus étroite entre les deux pays. Il permettra aux investisseurs turcs de venir échanger avec les techniciens gabonais des différents secteurs d’activités porteurs de croissance.

Jeannot Kalima a exprimé sa hâte de signer ce protocole d’accord, soulignant l’importance de bénéficier de l’expertise turque pour la réalisation des projets structurants de son département ministériel. Il a également mis en avant l’urgence, pour le Gouvernement de la Transition, d’être accompagné par des experts internationaux sur le projet d’interconnexion du réseau électrique, afin de pallier le déficit énergétique dans certaines villes du pays. En attendant, le membre du gouvernement a réceptionné 4 groupes électrogènes pour améliorer la desserte en électricité à l’intérieur du pays.

Le soutien turc pourrait jouer un rôle crucial dans le développement des infrastructures hydrauliques et énergétiques du Gabon en contribuant notamment à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’électricité pour la population. Cette coopération promet de renforcer les capacités techniques et de stimuler la croissance économique à travers des projets innovants et durables.