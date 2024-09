Football : Samuel Eto’o suspendu 6 mois par la FIFA !

Ecouter l'article

La FIFA a récemment décidé de suspendre la légende du football africain, Samuel Eto’o, par ailleurs, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), pour une durée de six mois. Cette sanction qui ferait suite à un « comportement inapproprié » empêche l’ancien joueur de l’Inter Milan et FC Barcelone de participer aux matchs des sélections nationales du Cameroun.

C’est un véritable coup dur pour le pichichi. L’ancien goleador du FC Barcelone et quadruple vainqueur du ballon d’or africain vient d’écoper d’une sanction des plus sévères. Ladite décision émane de la commission disciplinaire de la FIFA. Elle est motivée par « un comportement jugé inapproprié » lors du match de huitième de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20, qui a eu lieu le 11 septembre 2024 à Bogotá.

Eto’o loin des sélections nationales pendant 6 mois !

La rencontre féminine entre le Brésil et le Cameroun a visiblement eu un impact au-delà du rectangle vert. Bien que les détails concernant le comportement reproché n’aient pas été précisés, la FIFA a mentionné dans sa décision que Samuel Eto’o a enfreint les articles 13 et 14 de son Code disciplinaire. Ces articles portent sur les comportements offensants et les violations des principes du fair-play, ainsi que sur l’incorrection des joueurs et des officiels.

La sanction est entrée en vigueur le 30 septembre 2024. À l’heure où nous couchons ces lignes, la Fédération camerounaise de football n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Une chose est d’ores et déjà sûre c’est que cette suspension constituerait un coup dur pour Samuel Eto’o. Véritable figure emblématique du football camerounais et africain, en général, celui qu’on appelle « pichichi » pourrait voir son engagement dans le développement du sport roi au Cameroun amoindri.

Les répercussions de cette décision sur l’organisation et la direction de la Fecafoot restent à voir, mais il est certain que cela soulève des questions sur la conduite des dirigeants sportifs. Les mois à venir seront cruciaux pour Eto’o, qui devra se conformer à cette suspension tout en continuant à promouvoir le football dans son pays.