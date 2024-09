Panthères du Gabon : la liste des 23 contre le Lesotho dévoilée le 4 octobre par Mouyouma !

Ecouter l'article

Après une trêve internationale marquée par une victoire et une défaite dans le groupe B des éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024, les Panthères du Gabon s’apprêtent à livrer une double confrontation contre le Lesotho. Pour ce faire, le sélectionneur national Thierry Mouyouma sera devant la presse le vendredi 4 octobre 2024 pour dévoiler la liste des 23 joueurs sélectionnés.

C’est par le biais d’une publication faite ce lundi 30 septembre 2024 que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a annoncé la conférence de presse du sélectionneur national du Gabon. Thierry Mouyouma sera devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux pour révéler les noms des footballeurs devant défendre les couleurs du pays face au modeste Lesotho.

Des surprises attendues !

Comme à son habitude, Thierry Mouyouma fera face à la presse le vendredi 4 octobre prochain. D’après une source bien introduite, l’instance faîtière du football dans notre pays, le technicien gabonais devrait rendre publique la liste des footballeurs retenus pour la double confrontation face au Lesotho les 11 et 15 octobre 2024. « Il présentera la liste. Pour l’instant on n’a pas les informations vu qu’il travaille encore sur les profils », a souligné une source proche du sélectionneur national.

Une chose est sûre, Thierry Mouyouma a tiré les leçons du dernier rassemblement et semble peu à peu dégager une colonne solide capable de répondre aux défis physique et tactique de l’adversaire. Si notre pays peut se vanter d’avoir dominé à 3 reprises les crocodiles du Lesotho contre un seul match nul, les époques ont littéralement évolué. Et l’écart entre les grosses et les petites s’est considérablement restreint. Il faut donc prendre l’adversaire au sérieux. Le retour de Mario Lemina est plus que jamais attendu.