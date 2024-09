NBA : décès de Dikembe Mutombo des suites d’une tumeur du cerveau !

Ecouter l'article

Dikembe Mutombo, l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du basket, est décédé ce lundi à l’âge de 58 ans, des suites d’une tumeur au cerveau. Figure emblématique de la NBA des années 1990, le pivot congolais drafté en 1991 a évolué durant 19 saisons dans la ligue tour à tour avec Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New York Knicks puis Houston Rockets, avant de prendre sa retraite en 2009.

Le monde du Basketball est en deuil. Un de ses illustres visages est passé de vie à trépas ce lundi 30 septembre 2024. Une perte énorme puisque le congolais a un des meilleurs palmarès en tant que défenseur. Il a notamment été élu meilleur défenseur de l’année à quatre reprises. En 1995, 1997, 1998 et 2001. Du haut de ses 2,18 mètres, Dikembe Mutombo est un géant et pas que de taille.

Le géant Dikembe Mutombo contré par une tumeur !

Au-delà de ses qualités purement défensives, Dikembe Mutombo peut se targuer d’avoir contribué considérablement à la relance avec maestria. Pour preuve, il a terminé sa carrière en tant que deuxième meilleur contreur de l’histoire de la NBA. Et ce, avec un total ahurissant de 3 289 contres. Cerise sur le gâteau, le basketteur congolais figure parmi les 20 meilleurs rebondeurs de tous les temps.

Huit fois sélectionné au All-Star Game, il a disputé deux finales en l’occurrence en 2001 puis en 2003. Seul bémol, il n’a jamais été sacré champion de NBA. Un bilan vierge qui ne l’a pas empêché de figurer parmi les plus grands. D’ailleurs, son dossard 55 a été retiré par les Nuggets et les Hawks en hommage à son impact. Il est judicieux de préciser qu’après sa fin de carrière en 2009, Dikembe Mutombo est devenu un ambassadeur international de la NBA.

Sa plus belle œuvre hors des parquets, le financement un hôpital près de Kinshasa au coût faramineux de 30 millions de dollars. Informé de ce départ prématuré, Adam Silver, le commissaire de la NBA, a salué son immense générosité et son humanité. « Je fais partie des nombreuses personnes dont la vie a été touchée par le grand cœur de Dikembe et il me manquera beaucoup », a-t-il conclu. Un hommage bien mérité. La légende est décédée à l’âge de 58 ans des suites d’une tumeur du cerveau