Gabon : Oligui Nguema veut rendre le vote obligatoire et mettre fin au transport organisé des électeurs

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Réuni le jeudi 15 octobre 2026 à Libreville, le Conseil des ministres a été marqué par de nouvelles orientations présidentielles en matière de gouvernance électorale. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a notamment évoqué la nécessité de rendre obligatoire la participation au vote, de remettre à plat le fichier électoral et de mettre fin au transport organisé des électeurs lors des scrutins. Des annonces qui pourraient modifier sensiblement les règles du jeu démocratique gabonais, sous réserve de leur traduction dans les textes.

Après les réformes institutionnelles engagées dans le cadre de la Ve République, l’exécutif entend désormais s’attaquer à certaines pratiques électorales. Dans le communiqué final du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le chef de l’État a inscrit la moralisation de la vie publique et politique parmi les priorités de son gouvernement. Une orientation qui soulève plusieurs interrogations : comment garantir la sincérité des scrutins, prévenir les déplacements organisés d’électeurs et concilier l’obligation de voter avec la liberté de participation politique ?

Le vote obligatoire envisagé comme une réforme électorale

Selon le communiqué officiel, le président de la République considère que la moralisation de la vie politique suppose notamment de « responsabiliser le citoyen en rendant obligatoire la participation au vote ». Cette orientation introduirait un changement important dans la conception de la participation électorale, en faisant du vote non plus seulement un droit, mais également une obligation civique.

Toutefois, le document gouvernemental ne précise ni les modalités d’application de cette éventuelle obligation, ni les sanctions qui pourraient être prévues en cas d’abstention. Sa mise en œuvre nécessiterait un encadrement juridique définissant notamment les exemptions possibles, les conditions de contrôle et les garanties offertes aux électeurs. À ce stade, il s’agit donc d’une orientation présidentielle et non d’une disposition déjà entrée en vigueur.

Le transport organisé des électeurs dans le viseur

Autre sujet abordé lors du Conseil des ministres : les pratiques susceptibles d’altérer la sincérité du processus électoral. Le chef de l’État a ainsi demandé de mettre fin à « l’instrumentalisation des populations lors des scrutins, notamment au transport organisé d’électeurs », selon les termes du communiqué.

Cette annonce pose néanmoins la question de la distinction entre les déplacements légitimes permettant aux citoyens de rejoindre leur bureau de vote et les opérations organisées dans une logique d’influence électorale. Pour être effectivement applicable, une éventuelle réforme devra définir précisément les pratiques interdites, les responsabilités encourues et les mécanismes de contrôle, sans entraver l’exercice du droit de vote.

La fiabilité du fichier électoral, un préalable essentiel

Le président de la République a également appelé à « remettre à plat le fichier électoral ». Cette instruction place la fiabilité des listes électorales au cœur des prochaines réformes. L’identification des électeurs, la régularité des inscriptions et la mise à jour des données constituent autant de conditions nécessaires à l’organisation de scrutins crédibles.

Reste désormais à connaître le calendrier et les instruments juridiques que le gouvernement entend mobiliser pour concrétiser ces orientations. Entre obligation de participation, encadrement des pratiques électorales et révision du fichier, l’enjeu sera de renforcer la confiance dans les élections sans porter atteinte aux libertés fondamentales. Car au-delà de l’obligation de voter, la crédibilité du processus électoral dépend avant tout de la transparence de ses règles et de leur application équitable à tous les acteurs politiques.