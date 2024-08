FIFA : le Gabon bientôt suspendu suite au refus de payer Patrice Neveu

Follow on X

Alors que les hommes de Thierry Mouyouma tiennent la corde dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, une décision inopinée pourrait contrecarrer la nouvelle lancée des Panthères du Gabon. En effet, son ancien sélectionneur Patrice Neveu a saisi la FIFA afin d’obtenir la suspension du Gabon de toutes les compétitions internationales, rapportent Jeune Afrique et une source proche de l’intéressé.

Et si la coupe d’Afrique 2025 puis la Coupe du monde 2026 se disputaient sans le Gabon ? C’est l’hypothèse la moins souhaitable mais tout de même envisageable à l’allure où vont les tensions entre Patrice Neveu et la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dirigée par Pierre-Alain Mounguengui. Mécontent du traitement qui lui est réservé après la rupture de son contrat « abusif » au sens de la FIFA, le technicien français veut en découdre.

Si elle avait commencé comme un conte de fée avec une pléiade d’ambitions entre les parties, la relation Fegafoot-Neveu s’est terminée sur une note salée avec comme moment regrettable l’élimination pour la CAN 2023 en terre mauritanienne. La suite est connue de tous, Patrice Neveu sera limogé alors qu’il avait un contrat en cours. Frustré, le technicien français a saisi la FIFA et obtenu une victoire précieuse. Laquelle a conduit à la condamnation au versement de la somme de 522 000 euros soit plus de 342 millions FCFA.

Une ardoise qui n’aurait jamais été épongée par la Fegafoot. Las d’être tourné en bourrique, Patrice Neveu a, par le biais de ses avocats, introduit une requête devant l’instance faîtière du football aux fins d’obtenir la suspension du Gabon de toutes les compétitions internationales. Un scénario ubuesque et évitable qui aurait pu être évité. Et ce, dans l’intérêt du groupe en construction qui semble focus sur la suite des éliminatoires. Une chose est sûre c’est que la requête, selon la jurisprudence, a de fortes chances d’aboutir en droit.