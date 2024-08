Gabon : vers la construction d’un hôtel 5 étoiles à Akanda

Ecouter l'article

Le 12 août 2024 marque la première journée de la tournée républicaine du président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province de l’Estuaire. Au cours des échanges du numéro un gabonais avec les populations, ce dernier a annoncé la construction d’un hôtel 5 étoiles dans la commune d’Akanda.

Entamée il y’a plusieurs mois, la tournée républicaine du président de la transition tire à sa fin. Pour la clôture, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a donc posé ses valises dans la province de l’Estuaire. Pendant plusieurs jours, celui qui dirige le Gabon depuis près d’un an va donc échanger, écouter et communiquer avec les populations de cette partie du pays. Un périple qu’il a d’ailleurs débuté le 12 août.

Un hôtel 5 étoiles

Une fois dans la commune d’Akanda, le président de la transition a annoncé un bon nombre de projets. Notamment la construction d’un hôtel 5 étoiles répondant aux normes internationales. L’édifice comptera près de 300 chambres, ainsi que d’une cité du Comité de la Transition et de la Restauration des Institutions (CTRI) à proximité de la plage Malibé 2. Une initiative qui pourrait augmenter les recettes du secteur hôtelier dans notre pays. Il faut dire que les hôtels 5 étoiles attirent des clients prêts à payer plus pour des services et des commodités de luxe.

Et cela peut générer des revenus significatifs, surtout dans les destinations touristiques populaires. En créant un hôtel de luxe, une entreprise peut se positionner sur le marché haut de gamme et se distinguer de la concurrence. Les hôtels de luxe offrent des services personnalisés et des équipements haut de gamme qui répondent aux besoins et aux désirs des clients les plus exigeants. Dans certains pays, il y a une demande croissante pour des hébergements de luxe.

Les hôtels 5 étoiles peuvent attirer des touristes fortunés et des voyageurs d’affaires importants. Un point qui met une fois de plus l’accent sur les politiques qui devraient être entreprises par les autorités afin de faciliter le tourisme dans notre pays. A noter que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé d’autres projets. L’étude de transformation d’anciens bureaux de Gabon Telecom en un pôle universitaire des sciences de commerces d’Akanda en cours et l’octroi d’une enveloppe d’un milliard de FCFA pour la réalisation des projets prioritaires qui auront un impact sur le quotidien des populations.