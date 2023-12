Ecouter cet article Ecouter cet article

En cette première année d’exercice budgétaire de l’ère CTRI (Comité pour la transition et la restauration des institutions), l’Etat semble déterminé à investir des moyens considérables dans les services essentiels. Outre la santé, qui devrait bénéficier d’une enveloppe de plus de 130 milliards de FCFA sur les 4 162 milliards de FCFA inscrits au projet de loi de finances pour l’année 2024, l‘enseignement supérieur, qui a longtemps pâti du sous investissement, devrait lui aussi pouvoir bénéficier d’une enveloppe considérable de plus de 159 milliards de FCFA.

En plus de l’enveloppe de 13 milliards de FCFA prévus pour la réhabilitation des bâtiments des universités et grandes écoles sur l’ensemble du territoire et comptant parmi les projets prioritaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se verra doter cette année d’un important budget. En hausse de plus de 57 milliards de FCFA par rapport à la loi de finances rectificative de 2022, ce budget devrait se situer autour de 159 milliards de FCFA.

Un budget de l’enseignement supérieur en forte hausse

Si la commission des lois du Sénat est encore en phase d’examen du dossier Enseignement supérieur, à la suite de l’audition du ministre de ce département, Pr. Hervé Ndoume Essingone, cette enveloppe 2024 en hausse de 56,6 milliards de FCFA par rapport à la loi de finance rectificative 2023, devrait sans trop de difficultés être approuvée. Une enveloppe qui devrait permettre de financer les projets annoncés par les autorités gouvernementales.

Avec plusieurs grands chantiers inscrits au cahier de charge du ministre de l’Enseignement supérieur au titre de cet exercice budgétaire, cette enveloppe devrait notamment permettre de concrétiser le projet d’université d’Oyem, faciliter la réalisation des chantiers d’université de Libreville nord et celle de Port-Gentil, en plus de la poursuite des chantiers de réhabilitation des universités et grandes écoles existantes.