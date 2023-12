Gabon : 121 milliards de cotisations recouvrés par la CNSS en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

En proie à d’énormes difficultés de trésorerie depuis plusieurs années, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) semble peu à peu redresser la barre. Comme évoqué ce lundi 18 décembre en marge d’une visite du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pr. Adrien Mougougou, plus de 121 milliards de FCFA ont été recouvrés au titre de l’exercice 2023. Un montant au-delà des attentes.

Principale difficulté mise en exergue par l’administration provisoire mise en place le 7 juin 2022 et dirigée par Christophe Eyi, le recouvrement de créances semble en proie à de moins en moins de dysfonctionnements. Comme a pu le constater le ministre de la santé au terme d’une visite ce lundi, ce pan essentiel de l’activité de la CNSS est en voie de redressement, entraînant dans son sillage un changement positif de trajectoire qui démontre une certaine forme de rigueur et un retour à l’orthodoxie financière.

Environ 600 employeurs mis en demeure

En effet, alors que les critiques n’ont cessé de s’abattre sur son mode de management depuis son arrivée à la tête de cet organe stratégique, l’administrateur provisoire de la CNSS, Christophe Eyi, qui s’est toujours montré optimiste, semble avoir réussi son pari. Il faut dire que les comptes au vert qu’affiche la CNSS avec plus de 121 milliards de FCFA recouvrés, fruit d’une stratégie qui a été poussée à plus de 125 milliards de FCFA, témoignent « du bon chemin sur lequel se trouve cette entité » comme l’a indiqué le ministre de la Santé, satisfait du bilan de l’évaluation.

Facilité par un certain nombre de réformes et d’actions, en tête desquelles la mise en demeure et le renforcement des contrôles auprès de quelque 600 employeurs soupçonnés de fraudes récurrentes, cette amélioration de la trésorerie, reflète un retour à la bonne gouvernance, qui s’inscrit en droite ligne dans la vision du Chef de l’Etat dont le souhait est de garantir aux assurés CNSS un meilleur accès à leurs droits et à leur dignité. Toute chose qui devrait à terme, permettre d’améliorer les conditions de vie de ces usagers.

Disposé à améliorer le cadre juridique de la CNSS aux fins d’un élargissement des maladies reconnues comme professionnelles, à renforcer le processus de digitalisation des prestations et à accélérer la bancarisation des paiements afin de réduire le risque de manipulation, le gouvernement de transition devrait donc pouvoir s’appuyer sur cet organisme privé chargé de la gestion d’un service public.