Gabon : le RGPL doté en moyen roulant pour une reprise du recensement

En prélude à la reprise du recensement général de la population (RGPL) la Direction générale de la statistique (DGS) fourbi peu à peu ses armes afin de permettre un déroulement optimal de cette opération. A cet effet, elle a procédé à la réception officielle d’une vingtaine de véhicules terrain destinés aux agents recenseurs afin de permettre leur déploiement.

C’est en présence du vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective Alexandre Barro Chambrier a présidé la cérémonie de remise d’une dotation de véhicule destiné au Recensement général de la population et des logements. Une dotation qui s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de doter le Bureau centrale du Recensement de moyen conséquent pour la poursuite de l’opération de recensement interrompue en 2023.

Vers une reprise de l’opération de recensement sur le terrain

Composé de 20 véhicules tout terrain, cette dotation, selon le directeur général de la statistique Pierre Claver Mfouba devra « permettra d’augmenter les capacités opérationnelles des agents de terrain ». Pour sa part, le vice premier ministre a souligné que cette dotation a « pour but de finaliser la cartographie censitaire d’une part, et le dénombrement d’autre part, en permettant une meilleure couverture de l’ensemble du territoire nationale, notamment dans les zones reculées de l’intérieur du pays ».

Il faut souligner que le recensement général de la population vise à recueillir des informations démographiques précises et à jour, permettant aux autorités de mieux comprendre la structure de la population, ses besoins et ses caractéristiques. Au Gabon, le 7ème recensement général de la population et du logement avait été suspendu en 2023 en raison de l’échéance électorale, mais aujourd’hui, le pays est prêt à reprendre les opérations.