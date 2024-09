Élim/CAN 2025 : double confrontation Gabon-Lesotho les 11 et 15 octobre !

Ecouter l'article

Les Panthères du Gabon s’apprêtent à affronter les Crocodiles du Lesotho les 11 et 15 octobre 2024 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Actuellement deuxièmes de la poule B derrière le Maroc, ces matchs sont décisifs pour la qualification à la plus grande fête du sport roi sur le continent noir.

Après une victoire 2-0 contre la Centrafrique, le Gabon souhaite capitaliser sur cette dynamique pour engranger six points face à un adversaire qu’il a souvent dominé. En effet, Thierry Mouyouma et ses poulains entendent faire le plein de confiance avant de recroiser la Gambie et le Maroc, pays hôte. Une tâche qui ne s’annonce pas forcément aisée pour les Panthères du Gabon.

Historique des Confrontations

Le Gabon a une bonne réputation contre les Crocodiles du Lesotho. La première rencontre date du 28 juin 2008, le Gabon avait remporté le face à face sur le score de 2 buts à 0. Un doublé du super remplaçant, Fabrice Do Marcolino alors attaquant au Sco d’Angers. Rebelote, le 7 septembre 2008 quand Ecuele Manga, Roguy Meye et Mbanangoye vont corriger les crocodiles sur leur propre stade.

5-0 score cumulé, le Gabon démontre qu’il est une équipe ambitieuse prête pour tutoyer les sommets sur le continent africain. 6 plus tard, le sort fait que les Panthères et les Crocodiles se retrouvent dans le même groupe de qualification. Cette fois-ci l’addition est moins salée mais le soir du 14 octobre 2014, le Gabon rappelle qu’il conserve une longueur d’avance sur son adversaire avec une victoire 4 buts à 2.

Un festival de Malick Évouna avec une autre réalisation de Levy Madinda, alors pressenti comme le meneur de jeu qu’il manquait à la sélection nationale depuis un certain Alain Djissikadié. Notons qu’au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un triste 1 but partout. Ce qui donne un bilan de 3 victoires et 1 nul en 4 matchs en faveur du Gabon. Fort de cette tendance, le Gabon vise une performance optimale lors de cette double confrontation pour se rapprocher de la qualification pour la CAN.