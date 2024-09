Elim/CAN 2025 : les fauves corrigées 2-0 par les Panthères du Gabon !

Ecouter l'article

Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Gabon a signé une victoire décisive face aux Fauves de l’Oubangui. Au terme d’une prestation solide, les Panthères ont triomphé sur le score de 2-0, grâce aux buts de Pierre-Emerick Aubameyang et de Shavy Warren Babicka.

Dès le coup d’envoi, les Gabonais ont affiché une intention offensive claire. Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de l’équipe, a ouvert le score dès les premières minutes, montrant la voie avec sa maîtrise habituelle. Ce but rapide a permis au Gabon de prendre le contrôle du match, dictant le tempo tout au long de la rencontre.

Une victoire pour se relancer

La première mi-temps a vu le Gabon dominer largement, avec une possession de balle majoritaire et des occasions nettes. Shavy Warren Babicka a ajouté un second but juste avant la pause, consolidant l’avance des Panthères et éteignant les espoirs d’une remontée pour les Fauves.

En seconde période, le rythme du jeu a ralenti, les Gabonais choisissant de gérer leur avantage plutôt que de se lancer dans des attaques incessantes. L’équipe a su préserver son avance avec une défense solide et un milieu de terrain efficace, empêchant toute réaction de l’adversaire.

Cette victoire est cruciale pour les Panthères, qui se retrouvent désormais dans une position plus favorable dans le groupe B, malgré le fait de rester en troisième position derrière le Maroc, qui domine le groupe. Avec cette performance convaincante, le Gabon montre qu’il est prêt à se battre pour les places qualificatives pour la CAN 2025.

Thierry Mouyouma, l’entraîneur des Panthères, peut être satisfait de la gestion tactique de son équipe et de la solidité affichée. Les prochains matchs seront déterminants pour confirmer cette dynamique et poursuivre la quête de qualification pour le tournoi continental.