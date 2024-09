Gouvernance électronique : le Gabon 5e pays le plus performant en Afrique !

Ecouter l'article

Le Gabon se distingue en 2024 en tant que cinquième pays le plus performant en matière de gouvernance électronique en Afrique, selon le rapport « E-Government Survey 2024 » des Nations Unies. Ce classement place le Gabon aux côtés de pays tels que l’Afrique du Sud, l’Ile Maurice, la Tunisie et le Ghana, qui figurent tous parmi les leaders en matière de développement numérique.

Ce rapport, qui évalue l’état de l’administration numérique dans 193 États membres, souligne les progrès réalisés dans le pays en matière de services en ligne et d’infrastructures technologiques. Avec une population de plus en plus connectée et une volonté politique d’investir dans le numérique, le Gabon bénéficie d’un environnement propice à l’amélioration de ses services publics grâce à la numérisation.

Un élan positif à maintenir !

L’indice de développement de l’administration en ligne (EGDI) est un indicateur clé de cette avancée. Bien que des disparités subsistent au niveau régional, le Gabon se distingue parmi les nations du groupe OSI intermédiaire, où des efforts ciblés pourraient encore renforcer la prestation des services numériques. Ledit rapport note que des pays comme le Gabon possèdent des infrastructures de télécommunications suffisamment développées.

À cela se greffe un capital humain capable de soutenir une transition numérique accélérée. La treizième édition de l’enquête met également en lumière une tendance mondiale vers des investissements accrus dans des infrastructures résilientes. En Afrique, bien que l’Afrique du Sud et l’Île Maurice dominent le classement, la performance du Gabon démontre un engagement solide vers l’amélioration continue de son administration numérique.

Il va sans dire que le Gabon se positionne comme un acteur incontournable de la gouvernance électronique en Afrique, ouvrant la voie à une administration plus efficace et transparente. Ce classement encourage à poursuivre les initiatives numériques pour répondre aux besoins croissants des citoyens.