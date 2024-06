Coopération : le Gén. Oligui Nguema invité au 9e forum Afrique-Chine

Ecouter l'article

Le ministre des Affaires Etrangères Régis Onanga Ndiaye a reçu en audience le jeudi 13 juin 2024 à son cabinet, le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine au Gabon Zhu Xiaole. Ce dernier a remis au membre du gouvernement, une invitation officielle pour le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema au 9ème Forum de la Coopération entre l’Afrique et la Chine (FOCAP), qui se tiendra en septembre 2024 à Pékin capitale de l’empire du milieu comme le rapporte l’AGP.

Lancé en 2000 à Pékin, le Forum de la Coopération entre l’Afrique et la Chine, se tient régulièrement au niveau ministériel, puis au niveau des chefs d’Etat. C’est dans le cadre de cet événement que le ministre en charge des Affaires Étrangères, a échangé avec le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine au Gabon. Ainsi, Regis Onanga Ndiaye et Zhu Xiaole se sont entretenus sur la participation du pays au 9ème FOCAP en septembre prochain.

Brice Clotaire Oligui Nguema au FOCAP

Au cours des discussions, le diplomate chinois Zhu Xiaole, a remis au membre du gouvernement l’invitation du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif principal du FOCAP est de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir la coopération entre les pays, notamment dans divers domaines tels que le commerce, l’investissement, l’infrastructure, l’éducation et la santé. Il faut dire que la Chine considère l’Afrique comme un partenaire stratégique important, en raison de ses ressources naturelles et de son potentiel économique.

Les relations entre le Gabon et la Chine ont été excellentes depuis cinquante ans. Ce 9ème Forum de la Coopération entre l’Afrique et la Chine, se tiendra trois ans après celui de Dakar au Sénégal, qui s’était déroulé en novembre 2021 et qui avait jeté les bases des engagements futurs de la Chine en Afrique. D’ailleurs en mars dernier, le ministre chinois des Affaires Étrangères avait déclaré que « le Sommet du FOCAC, devenu un rendez-vous incontournable pour les deux parties, la Chine et l’Afrique procéderont à l’examen des moyens de faire avancer leur amitié traditionnelle, d’approfondir la solidarité et la coopération, et d’ouvrir de nouveaux horizons pour le développement commun »

C’est donc une plateforme clé pour le dialogue et la coopération entre la Chine et l’Afrique, qui influence significativement les relations entre ces deux acteurs géopolitiques. Rappelons que le Forum de la Coopération entre l’Afrique et la Chine a été établi en 2000 à Beijing et se tient régulièrement tous les trois ans, alternant entre la Chine et un pays africain.