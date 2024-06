Cameroun : le Gabon à la 1ère édition des jeux de la CIFSAC

Ecouter l'article

Yaoundé, capitale du Cameroun, accueillera du 25 au 29 juin prochain, la première édition des Jeux de la Confédération internationale francophone des sports adaptés et culture (CIFSAC). Un événement inédit qui réunira des athlètes et des artistes de plusieurs pays francophones mettant en lumière les talents des personnes en situation de handicap, verra la participation du Gabon dans 3 disciplines sportives à savoir le basket-ball, le football et l’athlétisme.

Le handisport s’enrichit d’une compétition. C’est ce qu’a annoncé la chaîne de télévision Gabon 24. En effet, le 25 juin prochain s’ouvrira la 1ère édition des jeux de la Confédération internationale francophone des sports adaptés et culture. Un programme qui verra la participation de l’équipe gabonaise de football des sourds-muets.

Les Panthères attendues à Yaoundé

Durant ces 5 jours de festivités, les participants prendront part à une variété de disciplines sportives adaptées, allant de l’athlétisme au football, en passant par le basketball. Le Gabon enverra une délégation d’athlètes talentueux, incluant l’équipe de football des sourds-muets, qui a déjà fait sensation en Malaisie lors de la Coupe du monde Handifoot. Leurs performances passées laissent espérer de bons résultats pour cette première édition des Jeux de la CIFSAC.

En plus du football, le Gabon sera représenté en basket-ball et en athlétisme. Ces disciplines offriront aux athlètes gabonais une plateforme pour démontrer leurs compétences et leur détermination, tout en promouvant l’inclusion et la diversité.

Créée en février 2016, la CIFSAC a pour mission de favoriser la pratique du sport de compétition ou de loisir pour les personnes en situation de handicap dans les pays francophones. Elle promeut l’égalité des chances dans les épreuves sportives ou de loisir de ses membres, organise des manifestations ou événements sportifs et culturels regroupant les pays francophones adhérents, et représente les intérêts de ses membres auprès des instances internationales telles que VIRTUS, IPC et la Francophonie.