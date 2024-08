Coopération : le Dr Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme 1er ambassadeur du Gabon au Rwanda

Ecouter l'article

Le vendredi 23 août 2024, le président rwandais Paul Kagamé a présidé un conseil de ministres au cours duquel ont été approuvés les agréments de plusieurs ambassadeurs et commissaires. Parmi ces nominations figure celle du Dr. Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme qui agira désormais en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise au Rwanda avec résidence à Kigali.

Cette nomination est le reflet de la volonté conjointe du chef de l’État rwandais, Paul Kagamé et du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de renforcer les liens bilatéraux entre Libreville et Kigali. Elle marque une étape clé dans l’approfondissement de la coopération franche entre les deux nations, notamment en matière de diplomatie, d’économie, et de développement.

Ouverture d’une représentation diplomatique du Gabon au Rwanda

Lors de son séjour à Kigali le 16 octobre dernier, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a instruit le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye de se pencher sur le projet d’ouverture d’une représentation diplomatique gabonaise au Rwanda le plus tôt possible. C’est désormais chose faite. Le Gabon dispose d’une ambassade à Kigali.

Jusqu’à présent, les citoyens gabonais résidant au Rwanda devaient se tourner vers l’Ambassade du Gabon en République Démocratique du Congo pour toute démarche administrative. Avec l’ouverture de cette nouvelle représentation diplomatique à Kigali, les Gabonais vivant au Rwanda bénéficieront désormais d’une assistance directe et d’une présence accrue de leur pays sur place. Un ouf de soulagement pour la communauté gabonaise qui rencontraient selon certains des sources anonymes résident sur le territoire rwandais des difficultés avec le consul honoraire, Michel Christophe Mbadinga qu’ils ont d’ailleurs récemment accusé de détournement.

Jusqu’en juin dernier le Dr Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme était Ambassadeur haut représentant du Gabon près le Royaume du Maroc. Remplacé par Abdelaziz Branly Oupolo, il a désormais la lourde charge d’œuvrer au raffermissement de la coopération entre le Gabon et le Rwanda.