Gabon : Toujours pas d’affectation des responsables d’établissement et des enseignants à J-7

Conformément au calendrier officiel, la rentrée scolaire 2024-2025 est fixée au lundi 2 septembre 2024. Seulement à moins d’une semaine de cette échéance, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas encore publié les affectations des responsables d’établissements et des enseignants, laissant les acteurs éducatifs dans l’incertitude.

Ces responsables jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des structures éducatives qui leur sont confiées. Pour les enseignants, tout comme pour les chefs d’établissements, un temps d’acclimatation est nécessaire, surtout lorsqu’ils doivent s’installer dans une nouvelle localité. Le retard dans la publication des affectations complique cette préparation, risquant de perturber le début de l’année scolaire.

À quand les affectations?

Le ministère a justifié ce délai par l’attente des résultats des concours internes de l’École normale supérieure (ENS) et de l’École normale des instituteurs (ENI), qui seront déterminants pour les nouvelles affectations. « Les mutations et les affectations ont connu du retard pour le simple fait que nous avons organisé un concours interne qui conditionne les affectations », a expliqué la ministre de tutelle. Cependant, aucune date précise n’a été communiquée quant à la publication de ces résultats, augmentant l’incertitude parmi les enseignants et les responsables éducatifs.

La rentrée administrative étant prévue pour le 26 août prochain , cette situation génère des inquiétudes et interroge sur la capacité du département ministériel conduit par Camélia Ntoutoume Leclercq à préparer efficacement l’année scolaire 2024-2025. A celà s’ajoute la mise sur le marché des nouveaux manuels en octobre prochain soit un mois après la reprise des cours. Alors que la rentrée des élèves est prévue pour le 02 septembre prochain, le retard dans l’organisation administrative pourrait avoir des répercussions sur la qualité de l’enseignement et le bon déroulement des cours.

La communauté éducative attend désormais une réaction rapide du ministère. Les concours internes de l’ENS et l’ENI ayant eu lieu il y a 2 semaines, les acteurs éducatifs espèrent que les résultats seront publiés éminemment.