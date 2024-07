Présidentielle au Rwanda : Paul Kagame réélu avec 99,18% des voix

Ecouter l'article

C’est un score à la soviétique comme il en a l’habitude depuis déjà une trentaine d’années passées au pouvoir. En effet, le scrutin présidentiel qui s’est tenu le lundi 15 juillet au Rwanda a vu le président Paul Kagame être triomphalement réélu avec plus de 99,18% de suffrages.

Dans cette élection dont l’issue était prévisible, Paul Kagame faisait face à deux adversaires dont un indépendant, Philippe Mpayimana et le représentant du Parti démocratique vert, seul parti d’opposition autorisé, Frank Habineza. Lesquels ont été crédités de 0,5% et 0,32%. Une victoire qui vient un peu plus conforter le Front patriotique rwandais (FPR) au pouvoir depuis la fin du genocide.

Le Parti de Kagame sorti vainqueur des législatives

Le sacre du président sortant Paul Kagame a été conforté par un autre plébiscite aux législatives cette fois, celui du Front patriotique rwandais. En effet, les élections législatives qui avaient lieu en même temps que la présidentielle ont donné le parti de Paul Kagame vainqueur avec 68,83% des voix. Cumulé aux résultats obtenus par ses alliés, l’Assemblée nationale rwandaise sera dominée par l’homme fort de Kigali.

Il faut dire que le président Rwandais qui, au terme de la réforme constitutionnelle de 2015, pourra rester au pouvoir jusqu’en 2034, jouit d’une certaine popularité en interne au regard notamment des performances économiques du Rwanda et d’une politique infrastructurelle qui fait pâlir certains. A titre d’exemple, entre 2012 et 2022, la croissance du Rwanda a oscillé autour de 7,2% en moyenne. En outre, Kigali caracole régulièrement en tête des villes les plus propres du continent. Toutefois, Paul Kagame jouit d’une réputation de tyran vis-à-vis de ses opposants. De plus, la guerre qui sévit dans l’Est de la RDC et qui a considérablement refroidi les relations entre Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame contribue également à ternir l’image du Rwanda à l’international.