Diplomatie : bientôt une représentation diplomatique du Gabon au Rwanda

En marge de sa rencontre avec la communauté gabonaise vivant au Rwanda, le président de la transition a instruit le ministre des Affaires étrangères d’ouvrir une représentation diplomatique à Kigali. Une initiative qui permettra de consolider les liens d’amitié entre ces deux pays d’Afrique Centrale, rapporte l’Agence Gabonaise de presse (AGP).

Le Président de la transition poursuit sa tournée africaine. Après le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo (RDC) et la Guinée équatoriale, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu le lundi 16 octobre 2023 au Rwanda. Occasion pour ce dernier de rencontrer la communauté gabonaise vivant au pays de Paul Kagame.

Vers l’érection d’une ambassade à Kigali ?

Selon nos confrères, près de 400 compatriotes ont pris part à la rencontre avec le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Au cours desdits échanges, les gabonais du Rwanda ont pu être édifiés sur les processus techniques utilisés par le CTRI en vue de la réorganisation du pays. Ainsi, le collectif en a profité pour « solliciter du Chef de l’Etat la création d’une représentation diplomatique ainsi qu’une meilleure prise en compte des aspects sécuritaires à l’endroit de la communauté ».

En réaction, le général de brigade a « instruit le ministre des Affaires étrangères de se pencher dans les plus brefs délais sur l’ouverture d’une ambassade à Kigali ». Le but étant de répondre aux multiples préoccupations de la communauté gabonaise installée au Rwanda. Une population qui serait estimée à plus de 1500 âmes. Par ailleurs, l’homme fort du pays a tenu à assurer l’assistance sur sa détermination à résoudre le problème de l’octroie des bourses.

Oligui Nguema et Paul Kagame sur la même longueur d’onde

En terre rwandaise, le numéro 1 gabonais a devisé avec son homologue Paul Kagame. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les relations bilatérales entre les deux pays dans divers secteurs. Notamment l’éducation, le commerce, l’économie, l’agriculture ainsi que les nouvelles technologies. Des partenariats pourraient bientôt être noués.