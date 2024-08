Coopération : la Corée du Sud prête à accompagner le Gabon dans le domaine technologique

Ecouter l'article

Le vendredi 24 août 2024, en visite de travail en Corée du Sud, le ministre de l’industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette s’est entretenu avec le Vice Président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Corée du Sud (KCCI). Une rencontre au cours de laquelle son homologue Sud coréen a exprimé sa volonté de renforcer les liens économiques avec le Gabon dans le secteur industriel.

Depuis son arrivée au gouvernement, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette s’attelle à mettre sur pied des stratégies fortes dans le domaine dont il a la gestion pour diversifier l’économie gabonaise et moderniser ses infrastructures industrielles. Considérant la Corée du Sud comme un modèle inspirant que le Gabon pourrait calquer puisque ce pays d’Asie est reconnu pour son expérience avancée dans le domaine de la numérisation et de la gestion électronique des projets.

La Corée du Sud un modèle par excellence pour le développement de l’industrie gabonaise

La Corée du Sud dispose d’un système numérique qui permet de gérer, centraliser et promouvoir les projets industriels tout en offrant une visibilité accrue aux projets, mais aussi facilite l’accès au financement et permet une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués, qu’ils soient publics ou privés. Ayant pris connaissance de cette information, François Mbongo Rafemo Bourdette conscient des multiples carences auxquelles font face les industriels, n’a pas manqué d’exprimer son intérêt à adopter cet un outil qui viendra révolutionner le secteur industriel dans notre pays et rendre notre tissu économique encore plus fort.

Ainsi cette rencontre fructueuse a permis au membre du gouvernement d’obtenir les droits d’accès à la plateforme. Un pas de géant qui démontre la docilité avec laquelle François Mbongo Rafemo Bourdette oeuvre dans son département ministériel pour appliquer les instructions du Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui dont le souhait est faire du Gabon un hub industriel régional, capable d’attirer des investisseurs du monde entier grâce à une gestion modernisée et transparente de ses projets. En outre, les deux nations ne comptent pas se limiter puisque l’organisation du Forum d’affaires Gabon-Corée du Sud demeure toujours au centre de ce partenariat.