Corée du Sud : François Mbongo Rafemo Bourdette en visite dans la Zone économique franche d’Incheon

C’est dans le cadre d’un séjour de travail en Corée du Sud, que le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette a effectué une visite dans la Zone économique franche d’Incheon (IFEZ) ce 21 août 2024. Un déplacement hautement stratégique pour le Gabon et qui intervient 3 mois après l’échange à Libreville avec l’Ambassadeur de Corée au Gabon, Songe Bum Shin.

La Corée du Sud ambitionne d’accompagner le Gabon dans le cadre d’un renforcement de coopération.

La Corée du Sud est pleinement engagée aux côtés du Gabon dans ses ambitions de développement. C’est fort de ce partenariat que sur invitation du ministre Sud coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie Ahn Dukgeum, que le patron de l’Industrie gabonaise, François Rafemo Bourdette, accompagné des membres de son département ministériel a entamé ce déplacement par la visite de la Zone économique franche d’Incheon (IFEZ). Un site désigné en 2003 comme la première zone économique libre de Corée du Sud.

La Corée du Sud un modèle pour l’écosystème industriel Gabonais

La Zone économique franche d’Incheon s’étend sur une superficie de 122,34 km2, et prend en compte les villes internationales de Songolo, Yeongjong et Cheongna. Conscient du savoir-faire exceptionnel et de la grande expérience de la Corée du Sud notamment dans le domaine du développement de l’industrialisation et de la transformation numérique, l’homme fort de l’Industrie Gabonaise a invité le Vice-président de l’Agence Sud Coréenne chargée de la promotion du commerce et de l’investissement KOTRA, à investir au Gabon dans les domaines favorisant la croissance économique, comme voulu par le Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le membre du gouvernement Gabonais n’a pas manqué de soumettre à son homologue Sud-coréen la proposition d’une tenue prochaine d’un forum Gabon-Corée. Une initiative qui a pour but de susciter des investissements Sud-Coréens dans le pays. Par ailleurs, François Mbongo Rafemo Bourdette n’a pas manqué de présenter les deux projets de zones industrielles du Gabon, inspirés des grands groupes déjà installés dans la Zone économique franche d’Incheon. Laquelle zone est réputée pour abriter des entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs, des pièces automobiles, des robots, des drones et dans le domaine de l’aviation.