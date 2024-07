Congo Brazzaville : Oligui Nguema et Sassou Nguesso alignés autour des enjeux environnementaux

Ecouter l'article

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est actuellement en République du Congo où il participera ce 5 juillet à la première conférence sur l’afforestation et le reboisement. C’est en prélude à ce grand événement que le numéro 1 Gabonais a eu un tête à tête ce 3 juillet avec son homologue Congolais, Denis Sassou Nguesso.

C’est une rencontre de haut niveau qui rassemble 4 jours durant plus de 1 500 participants dont de nombreux chefs d’Etat et organisations internationales autour des réflexions sur les mécanismes d’afforestation et de reboisement. Un moment propice pour les présidents Congolais et Gabonais de réaffirmer leur engagement en faveur de ces enjeux cruciaux pour l’humanité.

Sassou Nguesso félicité pour l’organisation de cet événement

Conscient des défis mondiaux liés au réchauffement de la planète, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso entend réaffirmer le leadership de son pays à travers cette grande conférence sur le reboisement. Un acte salutaire qui a valu au numéro 1 Congolais les félicitations de son homologue Gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema qui est lui aussi engagé dans ces enjeux climatiques.



Ainsi, la rencontre des chefs d’Etat prévue le 5 juillet sera l’occasion de mettre en œuvre « une stratégie mondiale afin de lutter contre la déforestation et les changements climatiques ». En outre, la rencontre entre le général Brice Clotaire Oligui Nguema et Denis Sassou Nguesso a également permis aux deux hommes d’évoquer « des questions de coopération bilatérale et multiforme » entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, le président Congolais n’a pas manqué de saluer les avancées de la Transition en cours au Gabon.