Route nationale 1 : la SAG met en circulation une section de deux voies sur 16 km entre Nkok et Ntoum

Ecouter l'article

Ce mercredi 3 juillet 2024, la Société Autoroutière du Gabon (SAG) a franchi une étape cruciale dans son projet de réaménagement du premier tronçon la Route nationale 1 (RN1). En effet, une section de deux voies de 16 km, allant du PK24 au PK40, a été mise en circulation, marquant ainsi un progrès significatif pour les usagers de cette voie stratégique pour le pays.

Le réaménagement de la Route nationale 1 est un projet de grande envergure destiné à moderniser et sécuriser cet axe vital pour le transport de personnes et de marchandises à travers le Gabon. Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions prioritaires du Président de la Transition et du Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI), visant à améliorer les infrastructures routières du pays.

La mise en circulation de cette section du PK24 au PK40 est une avancée notable. Cette portion de la route bénéficie déjà des améliorations apportées par le chantier, notamment en termes de qualité de la chaussée, de signalisation et de sécurité routière, a indiqué Philippe Julien, Directeur Général Adjoint de la SAG.

La finalisation des équipements de sécurité et des aménagements paysagers

Pour les usagers, cette mise en circulation partielle est une bouffée d’air frais. Les embouteillages chroniques qui paralysaient cette section de la route devraient se réduire, facilitant considérablement les déplacements quotidiens. Les transporteurs de marchandises, en particulier, pourront constater une réduction des délais de livraison et une amélioration des conditions de transport. Selon Jean-Baptiste Ndong, un chauffeur de camion, « la réouverture de cette section va considérablement nous aider. Nous y perdions beaucoup de temps dans le passé, mais maintenant, le trajet est plus fluide et sécurisé. ».

Travaux en cours sur l’axe PK24 au PK40 © GMT

La SAG, de son côté, se dit satisfaite de l’avancement des travaux et reste optimiste quant à la finalisation complète du premier tronçon de la RN1 dans les mois à venir. Le Directeur Général Adjoint de la SAG, a déclaré : « Nous sommes fiers de livrer cette première partie de notre projet dans les délais prévus. Cela témoigne de notre engagement à moderniser les infrastructures routières du Gabon pour le bien-être des populations. ». La modernisation de la RN1 ne s’arrête pas là. Dans le cadre du partenariat public-privé signé avec l’État gabonais et l’entreprise Meridiam, la SAG – qui est le maître d’ouvrage délégué – a la responsabilité de la réfection de l’intégralité du premier tronçon de la RN1, qui s’étend sur 93 km.

Ce mercredi, la SAG a annoncé que les travaux se poursuivront sur les autres sections de la route, avec pour objectif de rendre l’ensemble du premier tronçon de la Route nationale 1 conforme aux standards internationaux d’ici fin 2024. Ce projet, en plus de faciliter les déplacements, est également perçu comme un levier de développement économique, stimulant les échanges commerciaux et renforçant la connectivité entre les différentes régions du Gabon.

En somme, la mise en circulation ce mercredi de la section PK24-PK40 de la RN1 représente une avancée majeure pour le projet de réaménagement de la Route nationale 1. C’est un signe prometteur pour l’avenir des infrastructures routières au Gabon, avec des retombées positives attendues tant sur le plan économique que social.