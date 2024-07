Gabon : le Gén. Oligui Nguema attendu à Brazzaville ce 03 juillet 

Ecouter l'article

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu ce 03 juillet 2024 à Brazzaville en République du Congo. Selon le quotidien L’Union, le numéro 1 Gabonais répond à une invitation de son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso afin de prendre part à la Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement (CIAR).

La participation du Gabon à la Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement est une reconnaissance de son leadership en matière de préservation des forêts. Débutée le 02 juillet, cette rencontre de haut niveau s’étendra jusqu’au 05 juillet, date prévue pour la rencontre des chefs d’Etat.

Vers l’adoption d’une stratégie commune de d’afforestation et de reboisement

Cette rencontre organisée par la Commission de l’Union africaine (UA), en lien avec le forum des Nations unies sur les forêts, le Forum forestier africain et le gouvernement du Congo, réunit 4 jours durant experts, ministres et chefs d’Etats autour des enjeux liés à la préservation de l’environnement. La rencontre des chefs d’Etat qui aura lieu le 5 juillet, sera l’occasion pour ces derniers de « dresser le bilan des progrès réalisés dans les domaines du boisement et du reboisement », précise le Quotidien d’information générale.

Par ailleurs, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses pairs devraient pouvoir procéder à « l’adoption d’une stratégie commune d’afforestation et de reboisement », en plus de mettre en place un organe en charge du suivi de la mise en oeuvre « des recommandations de Brazzaville ». Il faut dire que ce déplacement du président de la Transition à Brazzaville est le deuxième du genre en lien avec la préservation des forêts, après le dernier Sommet des trois bassins qui a eu lieu du 26 au 28 octobre 2023.