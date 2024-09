Campagne référendaire hors délais : Geoffroy Foumboula et Hermann Immongault se déchirent

Ecouter l'article

Le député de la Transition, et par ailleurs 4e Vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, Geoffroy Foumboula à une nouvelle fois rompu le silence à propos de ce qu’il considère comme une violation des dispositions de la loi 07/96 relative à l’organisation des élections, en saisissant ce 4 septembre 2024 les cabinets de Raymond Ndong Sima et d’Hermann Immongault. En effet, le parlementaire de la Transition a dénoncé ce qu’il considère comme un début du déroulement de la propagande électorale par certains et ce de manière prématurée. Une saisine qui a donné lieu à une communication du département de l’Intérieur et de la sécurité.

Dans son poste Facebook, Geoffroy Foumboula justifie sa saisine des responsables gouvernementaux en invoquant une « violation des dispositions de la loi 07/96 relative à l’organisation des élections au Gabon, notamment en son titre 7 et article 69 qui porte sur la propagande électorale ». Il faut dire en effet que l’article 69 nouveau de la loi 07/96 du 12 mars 1996 révisée fixe les conditions de démarrage d’une campagne électorale et notamment la date de son début. Laquelle date est déterminée par arrêté du ministre de l’Intérieur et de la sécurité.

Ainsi, selon le parlementaire de la Transition, les affiches sur le référendum actuellement visibles sur différents panneaux publicitaires sont « une campagne référendaire hors délais ». C’est pourquoi, saisissant le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur, Geoffroy Foumboula a clairement demandé que cesse ce qu’il considère comme une violation de la loi, en demandant « de procéder au retrait des affiches à voter OUI déjà présentes sur plusieurs panneaux ».

Le ministère de l’Intérieur réactif

Dans une réponse du berger à la bergère, le ministère de l’Intérieur et de la sécurité, désormais en charge de l’organisation des scrutins électoraux, a tenu à clarifier la situation. En effet, tout en rappelant « qu’à ce jour, aucune période ou date de propagande électorale n’a été arrêtée par l’autorité compétente », le ministère de l’Intérieur précise que les initiatives actuellement prises par les uns et les autres ne constituent nullement de la propagande électorale.



« Toute initiative actuellement observée tendant à promouvoir ou non le référendum, ne devrait pas être considérée comme de la propagande électorale conformément à la loi précitée ; mais plutôt comme des actions de pré campagne à l’élection référendaire à venir », indique l’autorité en charge de l’organisation des élections. Toutefois, le Cabinet d’Hermann Immongault a invité les responsables de ces réunions qu’il qualifie « de promotion de l’expression de leur liberté d’expression », « à les mener en respectant strictement les dispositions de la loi n°0001/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise ». Réagissant à ce communiqué qui ne l’a visiblement pas convaincu, Geoffroy Foumboula a d’ores et déjà indiqué qu’il ferait constater par huissier ce qu’il considère comme de la propagande électorale hors délai légal.