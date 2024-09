Cameroun : décès de l’actrice  Mami Ton 

Ecouter l'article

Le monde du cinéma camerounais est en deuil après le décès de la célèbre comédienne Céline Orgelle Kentsop, plus connue sous le nom de « Mami Ton » . Âgée de 56 ans, elle est décédée dans la nuit du 4 au 5 septembre 2024, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 12 août.

Bien qu’après son AVC, son décès ait été prématurément annoncé sur la toile par de nombreuses pages, c’est finalement cette nuit que Mami Ton a tiré sa révérence. L’annonce officielle a été faite sur sa page Facebook, avant d’être largement relayée sur les réseaux sociaux. Internée à l’hôpital général de Douala, elle bénéficiait d’une prise en charge de l’État, suite à une directive du chef de l’État camerounais. Malheureusement Mami Ton n’a pas survécu à ses complications, selon les informations rapportées par Actu Cameroun.

Le cinéma camerounais en deuil

Originaire de Loum, dans la région du Littoral, Mami Ton a découvert sa passion pour la comédie à l’âge de 32 ans. Elle s’est imposée comme une figure incontournable du cinéma et des séries télévisées au Cameroun, avec des rôles marquants dans des productions telles que Femme autoritaire, La reine blanche, et Foyer Polygamique. Son talent lui a valu plusieurs distinctions, notamment celle de Meilleure comédienne aux Canal 2’Or en 2011 et 2013, ainsi qu’un prix honorifique lors du festival Komane de Bafoussam en 2017.

Une autre perte pour le cinéma africain après celle de l’acteur nollywoodien John Okafor. Sa mort a suscité une vague d’émotions dans le pays, avec des hommages venant de personnalités politiques et artistiques, saluant son immense contribution au cinéma camerounais et africain. Quelques mois avant son décès, Mami Ton avait été décorée Chevalier de l’ordre du Mérite Camerounais, un honneur qui vient couronner une carrière exceptionnelle.