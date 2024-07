Burkina Faso : l’homosexualité bientôt sévèrement punit par la loi

Follow on X

C’est ce qu’à révélé l’Agence France Presse (AFP) le jeudi 11 juillet 2024. Au cours du dernier conseil des ministres présidé par le Capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant sur l’interdication de l’homosexualité au pays des Hommes Intègres. Dans un communiqué, le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala a déclaré « Dorénavant l’homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et sont punies par la loi ». Le message est clair.

La problématique de l’homosexuealité n’a pas fini d’alimenter les conservations au plus haut niveau des Etats d’Afrique. Aujourd’hui, c’est le Burkina Faso qui table sur cette question qui divise. Lors du derniers conseil des ministres qui s’est tenu le 11 juillet 2024, sous la direction du Capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant pénalisation des relations entre des personnes de sexe différent.

En effet, si la communication gouvernementale du Burkina Faso n’a pas encore donné des détails sur ce décret, notamment sur les peines encourues et le texte, le message semble sans équivoque. Le texte devrait d’ailleurs être adopté par les députés de l’Assemblée nationale de transition du pays des hommes intègres. Il faut dire que jusqu’à présent, aucune loi ne pénalisait l’homosexualité au Burkina Faso. En août 2023 par exemple, le conseil supérieur de la communication, l’organe régulant les médias, avait décidé d’« interdire de diffusion les chaînes de télévision faisant la promotion de l’homosexualité ».

Il est à souligner que l’interdiction des relations entre des personnes de sexe différent a toujours été au coeurs de la polémique. Le Burkina Faso, n’est pas le seul pays sur le continent qui souhaite éradiquer ce phénomène qui crée des divergences avec les us et coutumes de ses terres. Les pays comme le Ghana et l’Ouganda ont même récemment procédé au durcissement de leurs lois.