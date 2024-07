Administration publique : l’Afrique du Sud lance un cursus pour former les fonctionnaires africains

Ecouter l'article

L’Afrique du Sud franchit une nouvelle étape dans le renforcement des capacités de ses fonctionnaires et de ceux du continent. Selon les informations publiées par l’Agence Ecofin, la National School of Government (NSG) et la Tshwane University of Technology (TUT) ont signé un partenariat le jeudi 04 juillet 2024, pour offrir une formation aux fonctionnaires africains. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, vise à promouvoir les programmes de développement et de bonne gouvernance sur le continent.

L’initiative sud-africaine représente une opportunité majeure pour l’ensemble du continent de renforcer ses institutions publiques et de favoriser une meilleure gouvernance. La collaboration entre la NSG et la TUT illustre un modèle de partenariat inter-africain auquel pourrait se joindre le Gabon ou du moins s’inspirer pour le développement de la sous-région.

Mutualisation des efforts pour une meilleure gouvernance en Afrique

Le partenariat entre la NSG et la TUT a abouti à la création d’un cursus de trois ans spécifiquement conçu pour les fonctionnaires africains. Ce programme vise à renforcer les compétences en matière de gouvernance publique, de gestion administrative et de leadership. Il répond à un besoin urgent de moderniser et de professionnaliser l’administration publique en Afrique, afin de mieux répondre aux défis socio-économiques du continent. « Le partenariat entre NSG et TUT devrait contribuer de manière significative à la professionnalisation de la fonction publique en Afrique, en améliorant la gouvernance et en s’alignant sur les objectifs de développement du continent », ont indiqué les services de communication du gouvernement sud-africain cité par l’Agence Ecofin.

L’amélioration de la gouvernance étant un enjeu majeur de la transition au Gabon, le pays pourrait tirer profit de cette initiative en participant aux formations en affaires publiques et gouvernance africaine. De plus, le Gabon pourrait contribuer activement au développement de la formation en Afrique centrale en mettant à disposition ses établissements à l’exemple de l’Université Omar Bongo (UOB) pour accueillir des sessions de formation. Toute chose qui devrait intéresser la ministre gabonaise de la Fonction publique, Louise Boukandou Moussavou et son collègue de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hervé Ndoume Essingone.