Brics : le club des puissances émergentes passe de 5 à 10 pays membres

C’est effectif depuis le 1er janvier 2024, le groupe des 5 puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud (BRICS) voit sa famille s’élargir à 5 pays supplémentaires. Ce résultat est issu du 15e Sommet de l’organisation, qui s’est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 24 août 2023.

Les Brics entendent renforcer leur influence afin de contrecarrer la puissance du G7, qui comprend les 7 plus grandes puissances du monde. Fort de son PIB qui représente plus de 26% de la part mondiale et 42% de la population du globe, le groupe des puissances émergentes devrait avec cet élargissement représenter autour de 29% de la part du PIB mondial.

L’Argentine désiste à l’arrivée

Si au départ l’élargissement du Club des puissances émergentes concernait l’Iran, l’Argentine, l’Egypte, l’Ethiopie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, il faudra compter à l’arrivée sans l’Argentine. En effet, l’arrivée au pouvoir de Javier Milei, considéré comme un libertarianiste pro américain, a conduit à un changement de paradigme dans la politique extérieure du pays. Conséquence, depuis le 1er janvier 2024, ce ne sont pas 11 membres qui composent les brics, mais 10.

Notons que le Groupe des puissances émergentes, largement dominé par la Chine, qui représente plus de 18% de part du PIB de l’organisation, ne cesse de séduire. Lors du Sommet d’août 2023, ce sont plus d’une trentaine de pays, qui composent le « Sud global », qui avaient pris part à cette rencontre, dont 23 avaient officiellement déposé leur candidature d’adhésion. Le Gabon, présent à ce Sommet, et qui a souvent manifesté son intérêt pour le groupe, n’avait cependant pas candidaté.

Toutefois, il faut relever que les discussions sur l’élargissement avaient à la base buté sur les conditions à réunir pour les demandeurs. En effet, si la Chine et la Russie se voulaient plus souples, l’Inde et le Brésil étaient plus réservés.