Bitam : plus de 17 000 comprimés de Tramadol cachés dans des baffles

Récemment, l’antenne provinciale de l’Office de lutte antidrogue (Oclad) a saisi 17 000 comprimés de Tramadol à Bitam dans la province du Woleu-Ntem. Les médicaments très prisés par les jeunes ont été cachés dans des baffles par deux ressortissants camerounais qui les transportaient vers Libreville.

Il y a quelques mois, des sujets camerounais ont été interpellés par l’Oclad à Oyem. Cette fois, c’est au chef-lieu du département du Ntem que deux autres camerounais, Morri Forfu Ngnamano et Chedjeu Funo Jules ont été arrêtés en possession de 17 200 comprimés de Tramadol aussi appelé Kobolo qu’ils ont soigneusement dissimulés dans des baffles.

Du sac de feuilles de manioc au sac de gingembre, la créativité des trafiquants est de plus en plus croissante. En effet, selon le récit de notre confrère L’Union, deux ressortissants camerounais, Morri Forfu Ngnamano et Chedjeu Funo Jules, âgés respectivement de 41 et 45 ans ont été interpellés par l’Oclad alors qu’ils transportaient 17 200 comprimés de Kobolos. Ces médicaments ont été dissimulés dans deux baffles qu’ils tentaient d’acheminer sur Libreville.

Il ne s’agirait pas d’un simple binôme de trafiquants, mais de tout un réseau qui s’étendrait en dehors du territoire gabonais. En effet, les marchandises partant du Cameroun seraient conduite à Bitam en passant par Kye-Ossi. Puis, une agence de voyage travaillant au noir les achemineraient à Libreville.

Rappelons que le Tramadol est un analgésique opioïde détourné à des fins récréatives. Ce médicament peut entraîner des dépendances sévères, des effets secondaires graves, voire des overdoses mortelles. Par ailleurs, si cette saisie témoigne des efforts déployés par les autorités gabonaises pour éradiquer le trafic de médicaments, les autorités devront continuer à fournir des efforts de prévention, surtout auprès des jeunes.