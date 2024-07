BGFIBank : 26 cadres désormais certifiés HEC Paris

Ecouter l'article

Ce vendredi 12 juillet 2024, le Groupe BGFIBank a une nouvelle fois exprimé sa volonté de se positionner comme un acteur clé du développement économique africain. Un leader du secteur bancaire national et régional, à travers la remise de certificats HEC Paris à 26 de ses cadres à haut potentiel. Au terme d’une formation de 12 mois intitulée « Certificat Executive Hauts Potentiels BGFIBank », ces derniers ont vu leurs capacités renforcées, confirmant l’engagement de l’institution financière et son partenaire HEC Paris, à oeuvrer en faveur de l’excellence et de l’innovation.

5295 milliards de FCFA de total bilan à fin décembre 2023, en hausse de 9% en glissement annuel, portée essentiellement par des dépôts clientèle en hausse de 9% à 3311 milliards de FCFA. Un produit net bancaire qui culmine à fin 2023 à 303 milliards de FCFA, en hausse de 20% et un résultat brut d’exploitation de 119 milliards de FCFA, en augmentation de 34%. Pour atteindre de tels chiffres, le groupe bancaire panafricain BGFIBank, doit pouvoir compter sur un capital humain hautement qualifié et en constante progression. Et pour atteindre cet objectif, quoi de mieux que de former?

C’était tout le sens de la remise de parchemins de ce vendredi 12 juillet. Au terme de 12 mois de formation, 26 cadres à haut potentiel de BGFIBank se sont vus décerner des « Certificat Executive Hauts Potentiels BGFIBank ». Un programme ciblé et construit entre BGFI Business School et HEC Paris, l’une des plus prestigieuses business schools au monde. Couvrant des thématiques allant du pilotage de la performance à la gestion de projets, en passant par l’éthique managériale et la stratégie, ce programme de formation a permis d’outiller un peu plus ces cadres aux nouvelles méthodes de gouvernance et de gestion bancaire.

Dynamique 2025 en ligne de mire

Initié en 2022 et inscrit dans le cadre du plan stratégique « Dynamique 2025 » qui vise entre autres à renforcer la position stratégique du groupe sur la scène financière internationale, ce programme qui s’est déroulé en ligne et présentiel sur le campus d’HEC Paris à Jouy-en-Josas, conforte l’idée que pour le groupe bancaire « la performance repose sur l’excellence de son capital humain (…) et notamment ces cadres à qui il est offert une opportunité unique de progression professionnelle et de renforcement des compétences » comme l’a souligné Henri Claude Oyima.

Le Groupe qui entend d’ailleurs, comme l’a souligné Henri Claude Oyima, son PDG à l’issue de l’assemblée générale du 27 juin dernier « renforcer sa présence au Gabon, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Congo notamment, qui sont ses principaux pôles de croissance », pourra donc s’appuyer sur un personnel hautement qualifié et préparé aux défis spécifiques de la région tout en adoptant les meilleures pratiques mondiales.